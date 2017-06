Angriff auf Obdachlosen in Berlin Aus Langeweile

Weihnachten 2016 entzündet ein Flüchtling ein Taschentuch. Nour N. wirft es auf eine Bank, auf der ein Obdachloser unter einer Decke schläft. Die Flammen züngeln direkt neben dem Kopf des Obdachlosen. Dann entfernt sich der Brandstifter im Tross mit sechs anderen Flüchtlingen, die die Tat zumindest registrieren. Keine zwei Minuten später wecken Fahrgäste den Schlafenden und löschen das Feuer.

Was für eine schändliche Tat, ein solcher Angriff auf einen Schutzbedürftigen. Als mit Bildern aus der Videoüberwachung vom Tatort, dem Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße, nach den Tätern gesucht wird, ist die öffentliche Empörung riesig.

Niemand wunderte sich, dass die Berliner Staatsanwaltschaft gegen sechs bei der Tat 15 bis 21 Jahre alte Männer Anklage wegen versuchten Mordes erhob und dem siebten unterlassene Hilfeleistung vorwarf. Groß war dagegen die Verwunderung, als Regina Alex, Vorsitzende Richterin der 13. Jugendstrafkammer, den Hinweis erteilte, es komme auch eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Betracht.

Sinneswandel des Gerichts

Dieser Hinweis vom vergangenen Freitag nahm das nun gefallene Urteil des Landgerichts Berlin quasi vorweg. Für die versuchte gefährliche Körperverletzung muss Nour N., Haupttäter und einziger erwachsener Angeklagter in diesem Strafverfahren, für 33 Monate in Haft. "Es war eine sehr gefährliche, eine bösartige Tat. Das Opfer war eines der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft", sagte Richterin Alex.

Mohammad M., Khaled A. und Ayman S., 17 und 18 Jahre alt, bekamen wegen psychischer Beihilfe zu dieser Tat eine achtmonatige Bewährungsstrafe - ohne Zuschauer wäre es wohl nicht zu dem Angriff gekommen. Zusätzlich muss jeder von ihnen 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Der 19-jährige Mohamad Al.-J. und der 16-jährige Bashar K. wurden wegen unterlassener Hilfeleistung zu vier Wochen Dauerarrest verurteilt. Dieser gilt durch die fast sechsmonatige Untersuchungshaft als bereits verbüßt. Für die Zeit, die beide Angeklagte zu lange im Gefängnis saßen, werden sie entschädigt. Dennoch müssen beide jeweils 36 Stunden Freizeitarbeit leisten. Der siebte Angeklagte Eyad S., 17, war bereits am zweiten Verhandlungstag wegen unterlassener Hilfeleistung zu einem zweiwöchigen Dauerarrest verurteilt worden.

Das Urteil könnte jenen als Vorlage dienen, für die Deutschlands Justiz nicht hart genug durchgreift. Doch Richterin Alex erklärte den Sinneswandel der Kammer im Laufe der acht Verhandlungstage. Zu Beginn des Verfahrens sei es um versuchten Mord gegangen - aufgrund der Aktenlage. "Ein Urteil ergeht jedoch aufgrund der Hauptverhandlung. Da verändert sich was, gelegentlich gibt es auch mal einen Freispruch", sagte die Richterin.

"Junge Männer mit geringer Schulbildung, mit unreifen Persönlichkeiten"

Im Verfahren hätten die Ausführungen der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe und einer psychiatrischen Gutachterin neue Erkenntnisse gebracht. "Die Kammer bekam eine Vorstellung davon, was für Menschen uns gegenübersitzen. Junge Männer mit geringer Schulbildung, mit unreifen Persönlichkeiten, die noch nicht lange in Deutschland leben und noch nicht ihren Platz in unserer Gesellschaft gefunden haben", sagte die Vorsitzende.

Die psychiatrische Gutachterin betonte den Gruppenkontext, aus dem die Tat entstanden war. Sieben junge Männer, von denen sich nur zwei gut kannten, der Rest nur vom Sehen auf dem Alexanderplatz. Sie mussten ihre Rollen und Positionen klären. Nour N. war am ältesten und kleinsten, wirkte aber auch am jüngsten. Er entschied sich für die Rolle des Entertainers. Er habe den "großen Macker und Alleinunterhalter" gegeben, sagt die Richterin.

Im Überwachungsvideo ist gut zu sehen, wie er vor den anderen auf und ab läuft, wie er vor ihnen posiert und gestikuliert. Mohammad M., Khaled A. und Ayman S. sind sein Publikum, die ihm das Gefühl geben, sein Verhalten sei in Ordnung. Die Übrigen sind eher desinteressiert, schreiten aber auch nicht ein.

Wenn die Rollen erst geklärt werden müssen, sind sich die Gruppenmitglieder nicht der Gefährlichkeit ihres Handelns bewusst. Sie sind damit beschäftigt, ihren Platz in der Hierarchie zu erkämpfen. Das spielt eine große Rolle für die strafrechtliche Bewertung: Bei einer versuchten Tat kommt es auf die Vorstellung der Täter an.

"Nur gröbste Fahrlässigkeit"

Wenn Nour N. angenommen hätte, der Obdachlose werde sterben, wäre es ein versuchter Mord gewesen, argumentierte das Gericht. Wenn er nur die Decke des Obdachlosen in Brand hätte setzen wollen, wäre es um eine versuchte Sachbeschädigung gegangen. Mit seinem Urteil aber nimmt das Gericht an, Nour N. habe dem Obdachlosen Verbrennungen zufügen wollen.

"Die hohe Gefährlichkeit der Tat spricht zwar für einen versuchten Mord, aber es gab keine Vorbeziehung zu dem Opfer, überhaupt kein Motiv, niemand hat sich aggressiv verhalten", argumentierte die Richterin. "Sie wirken ziemlich gelangweilt, aber es gibt nichts, woraus wir einen bedingten Tötungsvorsatz ableiten könnten, nur gröbste Fahrlässigkeit."

Die meisten Verteidiger sind mit diesem Ergebnis zufrieden. Staatsanwalt Martin Glage, der eine Verurteilung wegen versuchten Mordes gefordert hatte, will in Revision gehen, genauso wie Alexander Wendt, der für Nour N. eine Bewährungsstrafe gefordert hatte. Haupttäter Nour N. drohen ausländerrechtliche Konsequenzen. Selbst ein Freispruch hätte ihn nicht von allen juristischen Sorgen befreit: Gegen ihn läuft noch ein weiteres Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.