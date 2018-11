In Berlin gefunden Gestohlene Tagebücher John Lennons angeboten - Anklage gegen 59-Jährigen

Mehr als 100 Gegenstände, darunter Tagebücher, Notenblätter und zwei seiner typischen Nickelbrillen, waren vor zwölf Jahren aus John Lennons Nachlass gestohlen worden. Im Sommer 2017 tauchten sie auf einmal in Berlin auf. Dahinter soll ein 59-Jähriger stecken. Die Staatsanwaltschat Berlin hat den Mann jetzt wegen Hehlerei angeklagt.

Zudem wird ihm gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen, wie die Anklagebehörde auf Twitter mitteilte. Der Mann soll demnach im Oktober 2014 die Tagebücher und weitere persönliche Gegenstände aus Lennons Nachlass einem Berliner Auktionshaus gegen eine Vorschuss von 785.150 Euro zur Versteigerung gegeben haben.

Das Diebesgut war im Sommer 2006 aus der Wohnung von Lennons Witwe Yoko Ono in New York gestohlen worden. Im September dieses Jahres wurden die sichergestellten Tagebücher, Briefe, Postkarten, ein Schulheft, Zeichnungen, eine Illustration, ein Tonband mit Mitschnitten eines Konzerts der Beatles sowie zwei Brillen des Stars (1940-1980) an einen Anwalt der Witwe zurückgegeben.

Die Gegenstände waren laut Polizei mutmaßlich vom ehemaligen Chauffeur Yoko Onos aus ihrer Wohnung in New York entwendet worden. Im Sommer 2017 wurden sie beim Insolvenzverwalter des Auktionshauses sichergestellt. Dieser hatte die Polizei über 86 Gegenstände informiert, die sich in den Räumlichkeiten befanden und John Lennon zugeordnet wurden.

Die Kripo ermittelte, informierte die Staatsanwaltschaft und befragte Zeugen. Zuerst habe man sichergehen wollen, dass die Gegenstände echt seien, sagte der Vize-Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael von Hagen. Sogar die auf dem Rezept angegebene Stärke der Brillengläser sei mit Lennons Werten verglichen worden. "Und wir mussten wissen: Sind es möglicherweise Dinge, die von der Witwe verschenkt wurden?"

Die Ermittler nahmen Kontakt zu Yoko Onos Anwalt auf und flogen im Herbst mit einem Teil des Diebesguts und vielen Fotos nach New York. Im deutschen Generalkonsulat trafen sie Ono. Staatsanwältin Susann Wettley sagte damals: "Sie war sehr gerührt, und man hat deutlich gemerkt, dass sie an diesen Gegenstände hängt und sie natürlich auch gerne zurückhaben will."