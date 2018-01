Nach der Flucht von neun Inhaftierten aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee innerhalb weniger Tage haben sich am zwei weitere Häftlinge zurückgemeldet, die am 28. Dezember dort ausgebrochen waren. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit.

Am Nachmittag hatte die Polizei bereits einen 21-Jährigen festgenommen, der am 1. Januar aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt entwichen war. Auf der Flucht sind derzeit noch drei von ehemals neun Gefangenen, die in den vergangenen Tagen aus dem geschlossenen und dem offenen Bereich des Gefängnisses entwichen waren. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte vormittags bei einem Ortstermin in Plötzensee Rücktrittsforderungen der Opposition zurückgewiesen.

Die Polizei fahndet seit dem Gefängnisausbruch am 28.12. nach den Insassen. Vier Männer hatten in einem Heizungsraum der Anstalt zunächst den Betonmittelpfosten einer 70 mal 30 Zentimeter großen Lüftungsöffnung an der Außenmauer mit einem schweren Hammer zerschlagen.

Anschließend durchtrennten sie den vom Beton freigelegten Stahl mit einer Flex. Schließlich zwängten sie sich durch die enge Öffnung ins Freie und krochen unter dem Außenzaun der Justizvollzugsanstalt hindurch in die Freiheit. Neben den vier Ausbrechern waren außerdem fünf Männer aus dem offenen Vollzug verschwunden.