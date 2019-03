Mehr als drei Jahre nach einem illegalen Autorennen mit tödlichen Folgen auf dem Berliner Kurfürstendamm hat einer der beiden Angeklagten sein Schweigen gebrochen. Er sei damals davon ausgegangen, dass durch ihn und seine Raserei "keinerlei Risiko", bestünde, ließ der 27-Jährige Marvin N. durch einen Verteidiger vor dem Berliner Landgericht verlesen.

N. sei davon überzeugt gewesen, dass er "jede vorstellbare komplizierte Situation im Griff" haben würde. Bis heute verstehe er nicht, wie es zu einem solchen Maß an Selbstüberschätzung gekommen sei. Den Jeep, mit dem sein Mitangeklagter Hamdi H. bei dem Rennen zusammengestoßen war, habe er nicht gesehen.

Den Männern wird zur Last gelegt, im Februar 2016 nachts mit bis zu 170 Stundenkilometern über den Kurfürstendamm gerast und mehrere rote Ampeln überfahren zu haben. An einer Kreuzung kollidierte der Wagen von Hamdi H. mit dem Wagen eines 69-Jährigen. Der Mann starb noch am Unfallort.

"Ich dachte, da kommt schon keiner", erklärte N. nun. Damals habe er sich sehr über sein Fahrzeug definiert und darauf verlassen, dass keiner zu Schaden kommen werde. Dass ein Mensch ums Leben gekommen sei, quäle ihn noch immer und werde ihn für immer verfolgen, sagte er.

Die beiden Angeklagten sind mittlerweile im dritten Prozess vor dem Berliner Landgericht. Das hatte sie in einem ersten Urteil wegen Mordes schuldig gesprochen und lebenslange Haftstrafen verhängt. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte das Urteil jedoch, weil er den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt ansah. Seitdem beschäftigt sich das Berliner Landgericht erneut mit dem Fall.