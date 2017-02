Berlin Mann missbraucht Mädchen in Flüchtlingsheim - Bewährungsstrafe

Ein 27-Jähriger ist wegen sexuellen Missbrauchs einer Sechsjährigen in einer Flüchtlingsunterkunft zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte aus Pakistan soll für ein Jahr und acht Monate in Haft, wenn er die Auflagen nicht erfüllt.

Er hatte die Tat am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten gestanden. Ihm sei egal gewesen, ob er sich an einem Mädchen oder einer Frau vergehe. Das sechs Jahre alte Mädchen aus dem Irak wurde demnach durch Zufall zum Opfer (mehr über Missbrauchsfälle in Flüchtlingsheimen lesen Sie hier).

Bei der Festnahme des Angeklagten kurz nach der Tat Ende im September im Berliner Stadtteil Moabit war die Situation eskaliert. Polizisten erschossen den mit einem Messer bewaffneten Vater des Mädchens.

Sexuelle Übergriffe in Flüchtlingsheimen DPA Schutzlos ausgeliefert

Als der 27-Jährige bereits mit Handschellen gefesselt abgeführt werden sollte, war der 29-jährige Vater des Opfers mit dem Messer auf ihn zugestürmt. Dabei soll er gerufen haben: "Das wirst du nicht überleben." Der von den Schüssen schwer verletzte Familienvater starb Stunden später im Krankenhaus, der 27-Jährige blieb unverletzt.