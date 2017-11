Berlin Mann raste mit Mietwagen auf Menschen zu

Im Berliner Stadtteil Reinickendorf ist ein Mann mit einem Mietwagen auf mehrere Menschen zugerast. Ob er die Gruppe im Stadtteil Reinickendorf gezielt treffen wollte oder ob es sich um ein Versehen handelte, war laut dem Lagezentrum des Berliner Innenministeriums zunächst unklar.

Der Mann fuhr demnach in der Nacht auf Samstag über einen Gehweg am Wilhelmsruher Damm und kollidierte dabei auch mit einem abgestellten Roller. Zeugenaussagen zufolge konnten sich Passanten nur durch Sprünge zur Seite retten.

Anschließend wendete der Fahrer und fuhr über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Danach ergriff er Polizeiangaben zufolge die Flucht. Ob der mutmaßliche Täter gefasst werden konnte, teilte die Behörde nicht mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Angaben gegenüber dem Autoverleih ließen auf eine marokkanische Herkunft des Mieters schließen, sagte eine Sprecher des Lagezentrums dem SPIEGEL. Zeugenaussagen hätten jedoch Zweifel daran geweckt, ob es sich beim Mieter auch um den Fahrer des Wagens handelte.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Ein Mitarbeiter des Lagezentrums sagte, dass man nach den aktuellen weltweiten Vorfällen in alle Richtungen ermitteln müsse. Er warnte aber davor, vorzeitig von einem Terroranschlag zu sprechen. In jüngster Zeit kam es in verschiedenen europäischen Ländern zu Anschlägen mit Fahrzeugen.