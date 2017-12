Berlin Mehrere Häftlinge brechen aus Gefängnis aus

Aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin sind vier Häftlinge ausgebrochen. Der Senatsverwaltung für Justiz zufolge gelang den Männern aus einer Autowerkstatt auf dem Gelände des Gefängnisses die Flucht. Die genauen Umstände des Gefängnisausbruchswürden noch untersucht.

Die Männer haben für ihre Flucht ein Stück Betonmauer zwischen zwei Lüftungsspalten aus der Mauer gebrochen, wie Michael Reis von der Senatsverwaltung für Justiz sagte. Durch das Loch gelangten sie auf das Außengelände und überwanden dort noch einen Stacheldrahtzaun. Die Häftlinge arbeiteten in einer Werkstatt in der JVA und hatten dort am Morgen ihren Dienst angetreten. Offensichtlich entfernten sie sich von ihrem Arbeitsplatz und brachen dann das Loch in die Mauer.

Aus dem Loch ragten nach Außen gebogene Stahlteile. Davor lag herausgebrochenes Baumaterial und ein Kleidungsstück. Der Stacheldrahtzaun schien intakt. Wie die Häftlinge über den Zaun kamen, ist unklar.

Die Berliner Polizei sucht im Stadtteil Charlottenburg rund um das Gefängnis nach den Männern. "Die Fahndung läuft", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung. Den Umfang des Einsatzes wollte ein Polizeisprecher nicht kommentieren.

Um wen es sich bei den Geflohenen genau handelt, wollte der Senatssprecher bislang nicht mitteilen, "um die Fahndung nicht zu gefährden". In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sitzen laut Verwaltung derzeit 362 Menschen ein. 102 von ihnen verbüßen eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Die CDU machte den Senat für den Ausbruch verantwortlich. Der Vorfall sei ein "Super-GAU" für Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), urteilte die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. "In früheren Zeiten haben Justizsenatoren bei solchen Ereignissen ihr Amt zur Verfügung gestellt", heißt es in einer Mitteilung. Behrendt will am Nachmittag bei einer Pressekonferenz über Ausbruch und Fahndung berichten.