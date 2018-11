Getötete Keira in Berlin Reine Mordlust

Als Karin G. am 7. März nach Hause kam, lag vor dem Sofa ihre leblose Tochter Keira, geknebelt mit einem Schal, blutüberströmt. Sofort alarmierte die Mutter die Feuerwehr, begann selbst mit der Reanimation, die der Notarzt fortsetzte. 90 Minuten kämpften die Mediziner um das Leben der 14-jährigen Schülerin, die schließlich starb: Jemand hatte Keira mit 23 Stichen verletzt, drei davon waren tödlich.

Rasch ermittelte die Mordkommission den mutmaßlichen Täter, einen 15-Jährigen, der im Osten Berlins auf die gleiche Schule wie Keira G. ging. Sie besuchte die 8., er die 9. Klasse. Sie hatten sich bei Keira verabredet, um gemeinsam Hausaufgaben zu erledigen. Keira freute sich, sie hatte sich in den Jungen verliebt, hatte ein Foto von ihm an der Wand hängen. Ihr Besucher hatte ein Küchenmesser und Gummihandschuhe mitgebracht.

Seit Ende September verhandelte die 13. Strafkammer des Berliner Landgerichts gegen ihn - unter dem Vorsitz von Regina Alex. Nun hat sie ihr Urteil verkündet: neun Jahre Haft. Damit bleibt sie ein Jahr unter der Höchststrafe - weil der Angeklagte bislang unbestraft gewesen ist und immerhin ein Teilgeständnis abgelegt hatte.

"Er wollte sehen, ob er das aushalten würde, eine Tötung zu begehen"

Der Prozess zu Keiras gewaltsamem Tod fand ohne Öffentlichkeit statt. Selbst wenn der Angeklagte, der hier Hannes E. heißen soll, im Internet für jeden leicht zu finden ist: Sein wahrer Name durfte auf dem Aushang neben dem Verhandlungssaal nicht zu lesen sein, nicht genannt werden.

Hannes E. hatte auch gesagt, er habe Keira G. getötet, weil sie es von ihm verlangt habe. Das werteten die Richter als Schutzbehauptung, da kein Zeuge bestätigen konnte, das Mädchen habe sich nach dem Tod gesehnt.

Vielmehr erhärtete sich der Verdacht, dass Hannes E. "aus reiner Mordlust" handelte, wie es im Urteil heißt. "Er wollte sehen, ob er das aushalten würde, eine Tötung zu begehen", berichtet Gerichtssprecherin Lisa Jani nach der Urteilsverkündung. "Es ist ihm nur darum gegangen, einen Menschen zu töten", zitiert sie aus dem Urteil. Der Jugendliche habe sich lange mit der Tötung eines Menschen beschäftigt. Seinen Mitschülern erzählte er, er sei Mitglied eines Joker-Clans.

"So, als ob er das gar nicht wahrgenommen hat, was er getan hat"

Joker, so erklärt Roland Weber, Anwalt von Keiras Mutter, damit sei der Gegenspieler von Batman gemeint: Ein Psychopath, der um des Tötens willen töte. Der Teenager habe Joker-Spielkarten um den Hals getragen und sich seine Haare grün gefärbt wie sein Idol. Seinen Mitschülern offenbarte Hannes E. auch, dass er jemanden in den Hals stechen, dass er Menschenfleisch probieren und Gebäude anzünden wolle. Sie hätten ihn irgendwann nicht mehr ernst genommen. "Er suchte die nervliche Stimulanz", zitiert Anwalt Weber die Worte der Vorsitzenden Richterin zum Tatmotiv.

Karin G. wirkt angespannt und erleichtert zugleich. Sie hat sich für diesen Tag vorbereitet, hat sich die schwarze Jeans ihrer Tochter angezogen, hat sich deren altrosa-kariertes Wolltuch umgebunden. Um ihren linken Arm und um den Hals trägt sie Bänder. Diese bestehen aus schwarzen, braunen und weißen Haaren - den Haaren ihrer Tochter und von dem Pony, das Keira gehörte.

So hat sie Keiras Mörder gegenübergestanden. Dieser habe während der Urteilsverkündung völlig teilnahmslos gewirkt: "So, als ob er das gar nicht wahrgenommen hat, was er getan hat." Der Täter und dessen Schicksal sind Keiras Mutter egal. Für sie sei wichtig, "dass die Kammer das Urteil so begründet hat, wie ich das eingeschätzt habe".

Sie müsse nicht darüber nachdenken, ob ihre Tochter vielleicht doch freiwillig aus dem Leben scheiden wollte. Karin G. sagt aber auch: "Genugtuung kann es nicht geben. Niemand und nichts kann mir meine Tochter zurückbringen."

Gemeinsam trauere sie mit Keiras Großeltern und Freunden. Auch die Anteilnahme von Freunden und Bekannten, aber auch von Fremden, helfe ihr: "Das ist Wahnsinn, welche Empathie einem da entgegengebracht wird!"