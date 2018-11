Mordprozess nach tödlicher Flucht in Berlin "Es tut mir so leid"

Knapp ein halbes Jahr nach dem tödlichen Ende einer Flucht vor der Polizei hat in Berlin der Prozess gegen den Fahrer begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt dem 27-Jährigen Mord sowie Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Um der Polizei zu entkommen, habe er den Tod der 22 Jahre alten Fußgängerin zumindest billigend in Kauf genommen.

Die Studentin schob am 6. Juni 2018 ihr Fahrrad auf einem Bürgersteig im Ortsteil Charlottenburg, als sie tödlich erfasst wurde. Sie starb noch am Unfallort. Der 18-jährige Beifahrer des Angeklagten Milinko P. starb wenig später in einem Krankenhaus. Ein Polizeibeamter und zwei Autofahrerinnen waren bei der wilden Fluchtfahrt verletzt worden.

P. drückte zu Prozessbeginn in einer von seinem Anwalt vorgetragenen Stellungnahme sein Bedauern über den Tod der Passantin Johanna H. und seines Beifahrers aus, wie eine Sprecherin des Landgerichts sagte.

Der aus Serbien stammende 27-Jährige sowie ein 18- und ein 14-Jähriger sollen nach einem Diebstahl vor der Polizei geflohen sein. Der Angeklagte habe eine Polizeiblockade durchbrochen und dann an einer für ihn roten Ampel einen Unfall mit weiteren Autos verursacht, wobei die Fußgängerin getötet wurde.

Die junge Frau starb noch am Unfallort. Auch das Leben des schwerverletzten Beifahrers im Unglücksfahrzeug konnten Ärzte nicht mehr retten, er starb im Krankenhaus. Der bei dem Vorfall ebenfalls verletzte P. teilte vor Gericht über seinen Anwalt mit, er habe im Krankenhaus viel Zeit zum Nachdenken gehabt. "Es tut mir so leid", zitierte die Gerichtssprecherin aus seiner Stellungnahme.

"Auf jeden Fall verbrecherisch"

P. bestritt laut der Sprecherin beim Prozessauftakt, für das Geschehen allein verantwortlich zu sein. Er gab demnach an, ursprünglich für eine Hochzeit in Köln aus Serbien nach Deutschland gekommen zu sein. In Berlin habe er einem Bekannten bei Besorgungen helfen wollen, der selbst keinen Führerschein besessen habe. Er habe erst am Tatabend erfahren, dass es um einen Diebeszug geht.

Nachdem die Männer Werkzeuge aus einem Kleintransporter gestohlen hatten, seien sie von Zivilfahrzeugen eingekesselt worden. P. will den Angaben zufolge nicht erkannt haben, das es sich um Polizisten handelte, während sein Beifahrer wiederholt "Mafia" geschrien habe. Der Beifahrer habe außerdem das rechte Bein von P. nach unten aufs Gaspedal gedrückt, als dieser eigentlich vorsichtig die Kreuzung überqueren wollte.

Der Tod der unbeteiligten Passantin Johanna H. hatte in Berlin großes Entsetzen ausgelöst. Ihre Familie tritt im Prozess gegen P. als Nebenkläger auf und wird anwaltlich vom Linken-Politiker Gregor Gysi vertreten. Dieser bezeichnete die Geschehnisse als "auf jeden Fall verbrecherisch". Die Umstände sprechen aus seiner Sicht für Mord.

In dem Verfahren wird auch das Verhalten der Polizei eine Rolle spielen. Es sei darüber nachzudenken, warum die Polizei die Verfolgung aufnahm und "warum ohne Blaulicht und Sirene", sagte Gysi nach dem ersten Prozesstag.