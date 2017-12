Mordprozess in Berlin "Für lange Ermittlungen haben wir keine Zeit"

Die Fotos zeigen eine Frau in Rückenlage. Ihr Gesicht ist blau und aufgedunsen. Um ihren Hals zieht sich eine Strangulationsfurche. Die Aufnahmen zeigen Ina M. Vor fünf Jahren will Dennis M., 51, seine Ehefrau Ina leblos in der gemeinsamen Wohnung gefunden haben, nachdem sie Suizid begangen habe. Vier Jahre später gerät diese Version erheblich ins Wanken.

Seit Sommer versucht das Berliner Landgericht zu klären, ob die Frau erdrosselt wurde oder sich erhängte. Eine Obduktion ihres Leichnams, mit der man diese Frage zweifelsfrei hätte klären können, hatte die Staatsanwaltschaft im Januar 2013 nicht veranlasst. Nun versuchen die Rechtsmediziner, den Fall auf der Basis wenig informativer Fotos zu beurteilen. Damit wird den Gutachtern in dem Verfahren eine entscheidende Rolle zukommen.

Einig sind sich die Rechtsmediziner darüber, dass Ina M. nicht in hängender Position gestorben sein kann. Doch während sich Lars Oesterhelweg von der Berliner Charité für ein Erdrosseln ausspricht, halten die von der Verteidigung benannten Professoren Klaus Püschel und Bernd Brinkmann ein atypisches Erhängen in einer halb sitzenden, halb liegenden Position für nicht ausgeschlossen.

"Wir haben hier einen defizitären Fall, weil die Seiten und Halsbereiche nicht dokumentiert wurden", sagt Püschel vor Gericht. Das blaue, aufgedunsene Gesicht und die punktuellen Einblutungen sprächen für ein Erdrosseln, dagegen aber die so hoch angesetzte und so unterschiedlich ausgeprägte Strangmarke.

Wäre Ina M. obduziert worden, hätte man nicht nur anhand der Verletzungen von Kehlkopf und Zungenbein sowie den Blutungen in Hals- und Nackenmuskulatur zwischen Mord und Suizid unterscheiden können. Auch die äußere Totenschau wäre professioneller erfolgt.

"Ich stelle eine Reihe von Defiziten bei der Dokumentation des Falles fest", sagt Püschel. Der Vorsitzende Richter Peter Faust stimmt ihm zu: "Die defizitäre Ausgangslage ist uns allen bewusst."

Deutschland hat Mängel bei Untersuchung von Leichen

Die unzureichende Untersuchung der Leiche könnte zum Tod eines weiteren Menschen geführt haben. Denn Dennis M. steht wegen zweier Morde vor Gericht. Damit schwingt in dem Verfahren ein Verdacht mit: Wenn der erste Mord, den die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft, entdeckt worden wäre, wäre es zum zweiten vielleicht gar nicht gekommen.

Das Bundesland Bremen hat reagiert, um solche Fälle künftig zu vermeiden: Nach der Tötungsserie des Krankenpflegers Niels H., der mehr als hundert Menschen umgebracht haben soll, gilt in Bremen seit dem 1. August die qualifizierte Totenschau: Jeder Verstorbene muss von einem Rechtsmediziner oder einem dafür weitergebildeten Klinikarzt äußerlich untersucht werden.

Doch auch wenn Bremen mit dem neuen Gesetz zum Vorreiter wird, gibt es bereits jetzt Kritik, weil die Leichenschau nicht sofort am Auffindeort stattfinden muss, sondern erst nach bis zu 36 Stunden und durchaus auch beim Bestatter. Werden erst dort Zweifel an einem natürlichen Tod angemeldet, können wertvolle Tatort-Spuren längst verwischt sein. Bis August 2019 wollen die Bremer Politiker Bilanz ziehen.

Unlängst hatte eine Stichprobenüberprüfung des Institutes für Rechtsmedizin der Universität Rostock das Problem verdeutlicht: Von 10.000 Todesbescheinigungen waren nur 223 fehlerfrei, es fanden sich 3000 schwere und mehr als 35.000 leichte Fehler. In 44 Fällen wurde fälschlicherweise ein natürlicher Tod bescheinigt. Rechtsmediziner konstatierten, Behandlungsfehler oder Verbrechen blieben so oft unentdeckt.

Ermittler glaubten Geschichte des trauernden Witwers

Letzteres war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft auch bei Dennis M. der Fall. Nachdem Ina M. gestorben war, rief er die Polizei. Er habe das Kabel durchtrennt, an dem sich die Frau erhängt habe, berichtete er den Beamten. Dennis M. weinte und erzählte, dass er seinem jüngsten Sohn beim Auszug aus der elterlichen Wohnung geholfen hatte. In seiner Abwesenheit habe sich seine depressive und krebskranke Frau das Leben genommen.

Siebzig Minuten nachdem Dennis M. den Notruf alarmiert hatte, trafen die Beamten vom Kriminaldauerdienst ein. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus. Bei Fragen, wie er seine Frau vorgefunden habe, sei Dennis M. weinend zusammengebrochen, sagt einer der Kriminalisten vor Gericht. Die Ermittler ließen es dabei bewenden.

Im November 2016 rief Dennis M. erneut die Polizei - dieses Mal ins Haus der 66-jährigen Marita K. Er habe die Mutter seiner neuen Lebensgefährtin tot aufgefunden, sie sei erstochen worden. Polizisten, Sanitäter und ein Notarzt trafen auf einen weinenden und schockierten Dennis M., der sich alsbald im Rettungswagen von seiner Lebensgefährtin trösten ließ.

Die bemerkte dabei, dass er sich völlig umgezogen hatte. "Wieso trägst du deine Gartenschuhe?", fragte sie Dennis M. Der antwortete, er habe die Schuhe, die er zuvor getragen habe, bereits der Polizei übergeben. Das wiederum übermittelte seine Lebensgefährtin den Ermittlern der Mordkommission. Doch kein Beamter hatte Schuhe in Empfang genommen.

"Da war sein Zeugenstatus dahin", sagt der Ermittlungsführer vor Gericht - Dennis M. wurde zum Verdächtigen. Die im Prozess vorgetragenen Indizien deuten darauf hin, dass der vorbestrafte und arbeitslose Mann sich eine Zukunft mit seiner Lebensgefährtin und deren Kindern wünschte, im Haus von Marita K., aber ohne deren Anwesenheit.

Vier Stunden Zeit, um einen Sterbefall zu bearbeiten

Von Marita Ks. Tod erfuhren auch Ina M.s drei Kinder. Tochter Aileen verspürte plötzlich das dringende Bedürfnis, mit den Polizeibeamten nicht nur über Dennis M., sondern auch über die merkwürdigen Umstände zu sprechen, unter denen ihre Mutter gestorben war.

Insbesondere der Abschiedsbrief, den Ina Ms. Kinder erst nach einigen Monaten lesen konnten, wirkte seltsam: Er war am Computer verfasst worden, obwohl die Mutter doch eher mit der Hand geschrieben hatte. Auch der unpersönliche Sprachstil passte eher zu Dennis M., ebenso der Umstand, dass in dem Brief einige Male "mir" und "mich" verwechselt worden waren. Vielleicht, so überlegten die Kinder, enthielt der Original-Abschiedsbrief Kritik an dem Mann, so dass dieser einen anderen fabriziert hatte? Diese Zweifel trugen die Kinder damals nicht der Polizei vor - eine möglicherweise fatale Entscheidung.

So übergaben die Beamten des Kriminaldauerdienstes nach der Untersuchung der Leiche ihren Bericht an den Sachbearbeiter für Todesermittlungsverfahren. Der verzichtete darauf, bei der Staatsanwaltschaft eine Obduktion anzuregen.

"Was hat Sie in Ihrer Entscheidung bestärkt?", fragt Richter Faust den Beamten im Gerichtssaal.

"Die Informationen von den Eindrücken der Kollegen vor Ort und das Telefonat mit dem Hausarzt. Der sagte, die Frau war depressiv und an Brustkrebs erkrankt."

"Hat Sie was gestört?", will der Vorsitzende wissen.

"Ja, der auf dem Computer geschriebene Abschiedsbrief. Ich habe versucht, mir das damit zu erklären, dass sie unter akuten Schmerzen litt. Vielleicht war die Computertastatur leichter zu bedienen, als mit der Hand zu schreiben."

Vier Stunden Zeit habe er, um einen Sterbefall zu bearbeiten, sagt der Beamte. "Für lange Ermittlungen haben wir keine Zeit."

Allerdings habe sein Chef nun angewiesen, dass alle angeblich Erhängten obduziert werden müssen.