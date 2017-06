Feuer mit drei Toten in Berlin Mutmaßlicher Saunaklub-Brandstifter festgenommen

Drei Menschen starben Anfang Februar bei einem Feuer in einem Berliner Saunaklub, nun hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der 35-Jährige sei nach einem gezielten Hinweis am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann befand sich demnach wegen eines anderen Delikts im offenen Vollzug in einer Justizvollzugsanstalt im Stadtteil Heiligensee.

Die Identifizierung des Gesuchten erfolgte nur einen Tag nach der Veröffentlichung von Fahndungsbildern. Diese zeigten einen jungen Mann mit dunklen Haaren und großflächiger Rückentätowierung an der Kasse des "Apollo Splash Club". Der Festgenommene soll durch Fahrlässigkeit den Brand verursacht haben. Der Mann werde jetzt vernommen und es werde weiter ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Klub im Bezirk Schöneberg war am 5. Februar gut besucht, als Gäste gegen 22.15 Uhr ein Feuer im Untergeschoss bemerkten. Der Brand brach nach Polizeiangaben in einer Kabine aus und verursachte eine intensive Rauchentwicklung. Drei Männer starben, ein 48-Jähriger erlitt eine schwere Rauchvergiftung. Schon am Tag nach dem Brand ging die Polizei Hinweisen auf Fahrlässigkeit nach.