In Berlin ist eine junge Frau angeschossen worden. Sie sei in der Nacht bewusstlos und mit einer Kopfverletzung in Neukölln gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Unbekannter alarmierte den Behörden zufolge um 23:08 die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Erst dort wurde demnach festgestellt, dass es sich um eine Schussverletzung handele. Daraufhin habe die Klinik die Polizei verständigt.

Die Identität der Frau sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, vermutlich handele es sich um eine 25-Jährige. Ihr Zustand sei sehr kritisch. Die Behörden gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, eine Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt. Zu möglichen Tatverdächtigen äußerte sich die Polizei nicht.