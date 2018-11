Mord an Frau im Jahr 1987 Berliner Polizei fasst Tatverdächtigen nach mehr als 30 Jahren

Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Berlin haben Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) nahmen am Donnerstag im Bezirk Neukölln einen Mann fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dem 61-Jährigen wird demnach vorgeworfen, am 18. September 1987 in Neukölln eine 30-Jährige getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft und das Morddezernat hatten die Ermittlungen zu dem Fall vor längerer Zeit wieder aufgenommen.

Ins Visier der Fahnder geriet der Mann offenbar durch DNA-Spuren. Die intensiven Ermittlungen und die Auswertung der Tatspuren unter Berücksichtigung neuester molekulargenetischer Untersuchungsmethoden hätten zu dem Tatverdächtigen geführt, hieß es.

Zu den Umständen des damaligen Falles sowie zur Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Die Nachrichtenagentur dpa hatte im September 1987 berichtet, eine 30-Jährige sei vom eigenen Sohn tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Der Sechsjährige sei gerade von der Schule zurückgekehrt. Laut Obduktionsbericht starb die Mutter zweier Kinder an einer Drosselung sowie Stichen in den Hals. Hinweise auf Motiv und Täter fehlten.