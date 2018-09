Verstoß gegen Waffengesetz Razzia gegen arabischen Clan in Berlin-Neukölln

Im Berliner Stadtteil Neukölln haben Polizei und Spezialeinsatzkräfte zwei Objekte durchsucht. Wie Lokalmedien berichten, handelt es sich um ein Ladengeschäft und eine Wohnung, die einem mutmaßlichen Mitglied eines arabischen Clans gehören sollen. Hintergrund der seit sechs Uhr morgens laufenden Aktion ist ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Durchsuchung stehe nicht in Verbindung mit einem Vorfall Anfang der Woche, bei dem zwei Mitglieder einer polizeibekannten Großfamilie in Neukölln aus einem Auto heraus niedergeschossen worden, so die Polizei.

