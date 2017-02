Brand mit drei Toten in Berlin Notausgang des Saunaklubs war versperrt

Nach dem Brand in einem Berliner Saunaklub mit drei Toten suchen die Ermittler weiter nach der genauen Unglücksursache. Geprüft werde zudem, warum einer der Notausgänge im Erdgeschoss des Klubs an der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg verbarrikadiert war, sagte eine Polizeisprecherin.

Es habe allerdings niemand versucht, durch diesen Notausgang zu flüchten. Die meisten Gäste hätten sich durch Rettungswege im Untergeschoss ins Freie retten können.

Bei der Suche nach der Brandursache schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung inzwischen aus. Ermittelt werde, ob das Feuer in dem bei Schwulen beliebten Klub durch Fahrlässigkeit verursacht wurde.

Das Feuer war am Sonntagabend im Untergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 80 Einsatzkräften an. In dem Klub befanden sich demnach zahlreiche Männer, die weitgehend unbekleidet aus den Räumen flüchteten oder gerettet werden mussten, in einer abgehängten Zwischendecke des Klubs hatte es laut Feuerwehr gebrannt.

Drei Männer starben. Ein 48-Jähriger wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität der getöteten Männer ist noch unklar.