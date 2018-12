Berlin Überfall auf Geldtransporter - Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Er soll mit vier weiteren Männern einen Geldtransporter ausgeraubt haben: Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit dem spektakulären Raubüberfall vor sechs Wochen einen mutmaßlichen Täter gefasst.

Der Mann sei am Freitag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit. Der 38-Jährige stehe unter dringendem Verdacht, zusammen mit vier anderen Männern am 19. Oktober in der Nähe des Alexanderplatzes den Geldtransporter überfallen und ausgeraubt zu haben.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fand die Kriminalpolizei Beweise, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl ausgestellt, er sitzt in Untersuchungshaft.

Verdächtigem wird versuchter Mord vorgeworfen

Auf der Flucht hatten die Männer auf ein Polizeiauto geschossen, welches sie verfolgte. Dem Verdächtigen wird deshalb neben schwerem Raub auch versuchter Mord vorgeworfen.

Festnahme eines Täters mit Haftbefehl nach Überfall auf einen #Geldtransporter nahe #Alexandeplatz.

Ein Erfolg der auch dank guter Zusammenarbeit unserer Kolleg. des #LKA 4, der #MoKo und der Kriminaltechnik mit der @GStABerlin erzielt wurde.

^tsm https://t.co/5gMjUiqjkr — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3. Dezember 2018

Die Täter hatten den Geldtransporter mit zwei Autos eingekeilt und brachten ihn so zum Anhalten. Sie bedrohten die Insassen mit Waffen und brachen währenddessen die Hecktüren des Transporters auf.

Allerdings gingen die Täter bei dem Überfall den Ermittlern zufolge offenbar leer aus: Die Räuber verloren einen Teil ihrer Beute am Tatort - und sollen den Rest in ihrem abgestellten Fluchtwagen zurückgelassen haben.