Razzia Polizei nimmt in Berlin drei mutmaßliche Terroristen fest

In Berlin sind drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet worden. Es habe Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe um den Verdacht auf Terror und Islamismus.

Ein Polizeisprecher sagte dem SPIEGEL, es handele sich bei den Männern um Ausreisewillige. Ein direkten Bezug zu dem Attentäter Anis Amri, der am 19.Dezember auf dem Breitscheidtplatz in Berlin in eine Menschenmenge raste und zwölf Menschen tötete, bestehe nicht. Den Männern wird dem Polizeisprecher zufolge aber vorgeworfen, sich in Ausbildungslagern im Ausland zur möglichen Vorbereitung von Terroranschlägen ausbilden lassen zu wollen.

Durchsucht wurden im Rahmen der Anti-Terror-Razzia nicht nur Wohnungen, sondern auch eine Moschee in Berlin-Moabit, die auch Amri aufgesucht hatte. Dabei handelt es sich einem Polizeisprecher zufolge um die Fussilet-Moschee in der Perleberger Straße, die als Salafisten-Treffpunkt bekannt ist.

Amri soll vor seiner Tat den Moscheeverein "Fussilet 33" in Moabit besucht haben.

Vorsitzender von "Fussilet 33" war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbsternannte "Anführer" oder "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll. Bereits im Januar 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moscheeverein und seine Funktionsträger vor. D. und ein Mitangeklagter stehen seit Januar 2016 vor dem Berliner Kammergericht.