Der Mann, der Ende Oktober eine 26-jährige Frau in einem Berliner U-Bahnhof verletzt haben soll, ist gefasst. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin nahmen den Verdächtigen am Samstagnachmittag am Zentralen Busbahnhof im Stadtteil Charlottenburg fest.

Der 27-Jährige habe noch in dem Bus gesessen, mit dem er in Charlottenburg angekommen sei, teilte die Polizei mit. Zuletzt sind die Fahnder davon ausgegangen, dass sich der Gesuchte in seine Heimat Varna in Bulgarien abgesetzt hat. Doch weder dort noch in seiner Berliner Wohnung konnte er angetroffen werden.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut einem Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft um den Bulgaren Svetoslav S. Derzeit werde er vernommen, am Sonntag soll ihm der bestehende Haftbefehl verkündet werden. Dann übernehme die Staatsanwaltschaft, so die Polizei.

Ermittler hatten ein Video des Vorfalls veröffentlicht. Auf den Aufnahmen aus einer Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe vom 27. Oktober ist zu sehen, wie die Frau am Bahnhof Hermannstraße die Treppen von der S-Bahn Richtung Bahnsteig der U8 hinabging.

Plötzlich trat ein Mann der 26-Jährigen in den Rücken. Dadurch stürzte sie mehrere Stufen hinab und prallte mit Gesicht und Oberkörper auf den Treppenabsatz. Das Opfer musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter und seine drei Begleiter gingen einfach weiter. Andere Passanten alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt.

Ermittelt wird laut Justizangaben auch gegen zwei Brüder und einen Bekannten des nun festgenommenen Verdächtigen. Sie sollen zusammen am Tatort gewesen sein. Ein jüngerer Bruder des 27-Jährigen war am Montag von der Polizei zunächst festgenommen worden. Ihm war aber laut Staatsanwaltschaft keine unmittelbare Tatbeteiligung nachzuweisen. Er kam wieder auf freien Fuß.

