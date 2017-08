Obdachlosen verprügelt Berliner Polizei fahndet nach U-Bahn-Schlägern

Die Berliner Polizei hat Bilder von mehreren unbekannten Jugendlichen veröffentlicht, die im Mai einen obdachlosen Mann brutal angegriffen hatten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 32-Jährige auf einer Bank am U-Bahnhof Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg gesessen, als einer der Tatverdächtigen ihn mehrere Minuten lang auffällig beobachtete. Als ihn der alkoholisierte Obdachlose ansprach, rannte der Unbekannte los, trat dem 32-Jährigen mit voller Wucht ins Gesicht und schlug ihn mehrfach.

Aus der Vierergruppe kamen am Abend des 14. Mai dann noch zwei weitere Täter dazu, die den 32-Jährigen schlugen und ihm so stark ins Gesicht traten, dass er von der Bank fiel. Eine Zeugin brachte die Männer schließlich von ihrem Opfer ab, woraufhin diese den Bahnhof verließen.

Dem Vierten aus der Gruppe wirft die Polizei vor, seine Begleiter nicht aufgehalten zu haben. Das Alter der Männer schätzt die Polizei auf 16 bis 20 Jahre. Sie werden als schlank und muskulös beschrieben und tragen auf den Bildern Sportbekleidung.

Die Berliner Polizei ist zuletzt mehrfach nach Attacken in U-Bahnhöfen mit Bildern aus der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit gegangen. Bekannt wurden etwa der Fall einer Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen am U-Bahnhof Schönleinstraße sowie der Fall einer Tritt-Attacke auf einer Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße. Die Täter konnten in beiden Fällen ermittelt werden.