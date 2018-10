Raubüberfall auf Geldtransporter Polizei sucht nach Hinweisen zu silberfarbenem BMW

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin sucht die Polizei weiter nach Hinweisen zu den Tätern. Dabei verfolgen die Ermittler nun auch eine neue Spur.

Gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin bittet die Polizei um Hinweise zu einem silberfarbenen 2er BMW, da dieser eine Rolle bei der Tat gespielt haben könnte. Wer das Auto am Freitag, den 19. Oktober, rund um den Tatort in der Alexanderstraße in Mitte gesehen hat, soll sich mit Hinweisen an das Raubkommissariat des Landeskriminalamts oder andere Polizeidienststellen wenden.

Es seien bereits zahlreiche Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem zeigt ein Video von zweieinhalb Minuten Länge, das die "Bild"-Zeitung veröffentlichte, sehr genau einen Teil des Überfalls. Darauf ist zu sehen, dass es sich um mindestens fünf Täter handelte.

Beim Start des Films ist der weiße Geldtransporter bereits von zwei dunklen Wagen eingekeilt. Vier schwarz gekleidete und maskierte Männer brechen mit einer Kettensäge und einem hydraulischen Spreizgerät die beiden Hecktüren des Transporters auf. Ein fünfter Mann hält die im Transporter sitzenden Personen mit einer Maschinenpistole in Schach.

Bei einer Verfolgungsjagd schießen die Räuber auf das Polizeiauto. Kurz darauf lassen sie in Berlin-Kreuzberg den voll beladenen Wagen mit den Kisten wegen eines platten Vorderreifens stehen. Sie entkommen mit dem zweiten Auto, müssen aber die gesamte Beute aus sieben Kisten im beschädigten Auto zurücklassen. Somit gehen die Täter leer aus.

Die Ermittlungen werden von einem Kommissariat für Überfälle sowie, wegen der Schüsse auf die Polizisten, einer Mordkommission geführt. Ob die Räuber zu einer der organisierten Banden in Berlin oder zu einer Gruppierung aus dem Ausland gehören, ist noch völlig unklar.

Seit vielen Jahren verüben verschiedene Täterbanden in Berlin immer wieder gutorganisierte Überfälle und Einbrüche: etwa der Coup vom KaDeWe im Januar 2009. Im Dezember 2013 überfielen drei bewaffnete und maskierte Männer einen Geldtransporter auf der Tauentzienstraße und erbeuteten eine sechsstellige Summe. Zuletzt sorgte im März 2017 der Einbruch in das Bode-Museum mit dem Diebstahl der riesigen Goldmünze für Aufsehen.