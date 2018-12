Berlin Einsätze gegen mutmaßliche Autoschieber - auch ein Polizist festgenommen

Die Berliner Polizei ist mit einer Razzia gegen mutmaßliche Autoschieber vorgegangen. Bereits am Mittwoch sei in diesem Zusammenhang ein suspendierter Polizist verhaftet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Beamte fassten den 46-Jährigen demnach bei einem Treffen mit mutmaßlichen Autodieben. Am Donnerstagmorgen durchsuchten die Behörden im Zuge einer bundesweiten Razzia mehrere Gebäude in Berlin, darunter das Haus eines Autohändlers.

Ein Polizeisprecher sagte, die Durchsuchungen in Berlin seien gleichzeitig mit Razzien in Brandenburg und Niedersachsen erfolgt. Dabei wurden laut Generalstaatsanwaltschaft vier Männer im Alter zwischen 30 und 52 Jahren verhaftet.

Allein in der Hauptstadt waren nach Behördenangaben zeitweise etwa 300 Beamte an dem Einsatz beteiligt. Der Polizeisprecher teilte mit, die Durchsuchungen seien mit Europol koordiniert und stünden in Zusammenhang mit Ermittlungen, die bis nach Frankreich und Algerien reichten. Dabei geht es laut Staatsanwaltschaft unter anderem um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls, der Hehlerei, des Betruges, der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der betroffene Polizist war nach Behördenangaben bereits im Frühjahr suspendiert worden. Laut Staatsanwaltschaft ist er "mutmaßlich bandenbeteiligt". Die Berliner Polizei begrüße seine Festnahme. Die Ermittlungen zeigten, dass man gegen "schwarze Schafe in den eigenen Reihen entschlossen und konsequent" vorgehe.