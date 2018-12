Haftbefehl erlassen Berliner Polizist soll Frau vergewaltigt haben

Ein Polizist aus Berlin soll eine 24-Jährige vergewaltigt und mit den Fäusten geschlagen haben. Der 45-Jährige sei am Donnerstag verhaftet worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es bestehe Flucht- und Verdunklungsgefahr.

Der Beamte sei dringend verdächtig, in der Nacht des 14. Dezember in Berlin-Schöneberg die Frau in einem Auto festgehalten und misshandelt zu haben. Gegen ihn werde auch wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Mit der 24-Jährigen soll er zunächst bezahlten Geschlechtsverkehr vereinbart haben. Um nicht vereinbarte Sexualpraktiken durchzusetzen, habe er die Frau dann vergewaltigt, hieß es in der Mitteilung.