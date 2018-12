Großeinsatz in Berlin Wohnung geht in Flammen auf - ein Toter, 13 Verletzte

Um kurz nach vier Uhr nachts ging der Alarm los: Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist ein Bewohner gestorben. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten gerettet werden. 13 Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

DPA Ruß ist auf der Fassade über einem ausgebrannten Fenster eines Wohnhauses in Berlin

Insgesamt rückten 105 Feuerwehrleute an, um den Brand zu löschen. Erst nach zwei Stunden konnten die Löscharbeiten beendet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Bewohner wurden mithilfe von Drehleitern, tragbaren Leitern oder Rettungshauben in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr in einem Tweet mitteilte. Verletzte Personen wurden von Notärzten behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.