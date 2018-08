Polizeieinsatz Großrazzia gegen kriminelle Clans in Berlin

Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Berlin am Morgen gegen kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien vorgegangen. Durchsuchungen gebe es in Objekten in den Stadtteilen Tiergarten und Kreuzberg, sagte eine Sprecherin. Der Einsatz laufe seit 6.00 Uhr.

Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" geht es um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im großen Stil. Den Beschuldigten werde Handel mit Kokain vorgeworfen.

Nach Angaben der Zeitung war ein Großaufgebot der Sicherheitsbehörden mit einer Vielzahl von Spezialkräften an der Aktion beteiligt. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Erst Mitte Juli hatte die Polizei in Berlin im Zuge eines Geldwäscheverfahrens gegen eine Großfamilie 77 Immobilien im Gesamtwert von rund 9,3 Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft wurden.

Ermittelt wird in diesem Fall gegen 16 Beschuldigte einer arabischstämmige Großfamilie sowie deren Umfeld, die vor allem in Neukölln aktiv ist. Dabei geht es um Geldwäsche. Die Familie soll auch hinter dem Münz-Raub im Bode-Museum stehen. Ob es sich bei der aktuellen Razzia um denselben Clan handelt, sagte die Polizei nicht.