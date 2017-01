Nach Fund von Rentner in Kühltruhe Verdächtiger soll weiteren Mord begangen haben

In Berlin hatte die Polizei die tiefgekühlte Leiche eines Rentners entdeckt - und einen Tatverdächtigen gefasst. Nun haben die Ermittler den 55-Jährigen auch mit dem Mord an einer Frau in Verbindung gebracht.