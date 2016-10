Berlin Schauspielerin vor Deutschem Theater niedergestochen

Vor dem Deutschen Theater in Berlin hat am späten Dienstagabend ein 29 Jahre alter Mann eine 28-jährige Frau niedergestochen und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, prüft die ermittelnde Mordkommission auch einen möglichen Stalking-Hintergrund der Tat.

Wie "B.Z." und "Bild" berichten, handelt es sich bei dem Opfer um die Schauspielerin Anne Kulbatzki. Eine Stunde vor der Tat habe ihr neues Stück "Der thermale Widerstand" geendet, schreibt "B.Z.". Auf dem Vorplatz habe der Mann auf die Darstellerin gewartet und sie als "Schlampe" beschimpft. Dann habe er auf die Frau eingestochen.

Die Polizei wollte sich nicht näher zum Opfer äußern. Wie der Polizeisprecher sagte, erlitt die Frau zwar schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Passanten hatten den Angreifer überwältigt und ihn der Polizei übergeben.

Anne Kulbatzki lebt laut ihrer Agentur in Berlin und Wien. Sie wirkte im Max Reinhardt Seminar in Wien unter anderem an Produktionen wie "Der Sommernachtstraum" und "Maggie T" mit. 2013 stand sie für die Kinofilme "Alles in Butter" und "Paare" vor der Kamera.