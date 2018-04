Gürtelschläge gegen Juden in Berlin "Angriff auf die Demokratie"

Der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde Berlin hat den Angriff auf einen Juden im Stadtteil Prenzlauer Berg scharf verurteilt. "Es macht einen wütend, weil solche Vorfälle wieder und immer wieder passieren", sagte Sigmount Königsberg dem SPIEGEL. Es handele sich um einen "Angriff auf die Demokratie", der Täter stelle sich "außerhalb der Rechtsordnung".

Ein Video zeigt, wie ein junger Mann sich aufregt, dass er gefilmt wird und mit einem Gürtel nach dem Filmenden schlägt. Dabei ruft der Täter mehrmals "Yahudi", was auf Arabisch Jude bedeutet. Das Video zeigt nur einen Ausschnitt der Konfrontation, was genau sich vor den Schlägen abspielte, ist unklar.

Wie die Polizei mitteilte, waren ein 21-jähriger Israeli und sein 24 Jahre alter deutscher Begleiter, die eine Kippa trugen, am Dienstagabend in Prenzlauer Berg unterwegs, als drei Männer die beiden zunächst beleidigten. Einer aus der Gruppe nahm dann einen Gürtel und fing an, auf den 21-Jährigen einzuschlagen.

Der Betroffene sagte dem israelischen Fernsehen, er sei mit seinem Begleiter "ganz normal auf der Straße gegangen - wir haben mit niemandem gesprochen". Dann hätten drei Männer plötzlich angefangen, sie zu beschimpfen. Erst hätten sie sie ignoriert, aber als die Beschimpfungen weitergingen, habe der Freund ihnen gesagt, sie sollten damit aufhören. "Dann wurden sie sauer, einer von ihnen rannte auf mich zu."

Nach den Schlägen entfernte sich die Gruppe um den Angreifer schließlich. Eines der beiden Opfer wollte die Gruppe laut Polizei noch verfolgen, sei dann aber mit einer Glasflasche angegriffen, jedoch nicht getroffen worden.

"Der Angreifer lehnt die Werte unseres Landes ab, indem er Menschen, die als Juden erkennbar sind, tätlich angreift", sagte Königsberg. Er forderte klare Maßnahmen von Justiz und Politik. "Eine demokratische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn man sich gegenseitig respektiert und achtet. Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass diese Rahmenbedingungen erfüllt sind", so der Antisemitismusbeauftragte.

Er könne keinem empfehlen, offen mit einer Kippa herumzulaufen, sagte Königsberg. Dieser jüngste Vorfall zeige erneut, dass er mit dieser Einschätzung recht habe. "Ich würde mich ja freuen, wenn ich mich irre."

Der Angriff ereignete sich im Stadtteil Prenzlauer Berg, der nicht als Problemviertel bekannt ist, unweit der großen Synagoge Rykestraße. Das zeige, so Königsberg, "eigentlich besteht die Gefahr in der ganzen Stadt."