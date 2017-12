Ausbruch in Berlin So kletterten die Häftlinge aus dem Gefängnis

Die vier aus einem Berliner Gefängnis geflohenen Häftlinge haben sich mit schwerem Werkzeug den Weg in die Freiheit gebahnt. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Anstaltsleiter Uwe Meyer-Odewald gaben nun Details zu dem Gefängnisausbruch bekannt.

Die Männer hatten demnach in einem Heizungsraum zunächst den Betonmittelpfosten einer 70 mal 30 Zentimeter großen Lüftungsöffnung an der Außenmauer mit einem schweren Hammer zerschlagen. Anschließend durchtrennten sie den vom Beton freigelegten Stahl mit einer Flex. Schließlich zwängten sie sich durch die enge Öffnung ins Freie und krochen unter dem Außenzaun der Justizvollzugsanstalt Plötzensee hindurch in die Freiheit.

Die Ausbrecher sind den Angaben zufolge zwischen 27 und 38 Jahre alt und saßen wegen Straftaten wie Diebstahl, räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung in dem Gefängnis im Stadtteil Charlottenburg. Drei von ihnen sollten 2018 entlassen werden, der erste schon im März. Der vierte Mann hatte eine Haftstrafe bis Oktober 2020 zu verbüßen.

Wie konnten sie in den Heizungsraum kommen?

Die Männer waren am Morgen in einer Autowerkstatt auf dem Gefängnisgelände zur Arbeit erschienen - und hatten sich von dort aus in den Heizungsraum abgesetzt. Dort gelangten sie den Behörden zufolge auch an die Werkzeuge. Wie sie allerdings in den laut Anstaltsleitung üblicherweise verschlossenen Heizungsraum gelangen konnten, ist unklar.

Der Ausbruch begann laut Anstaltsleiter Uwe Meyer-Odewald um 8.49 Uhr und dauerte nur rund drei Minuten. Eine Kamera, die einen Eingang überwacht, filmte die Aktion zufällig. Gleichwohl wurde erst gegen 9.30 Uhr Alarm ausgelöst: In der Zentrale des Gefängnisses, in der Bildschirme die Aufnahmen von Dutzenden Kameras zeigen, hatte niemand den Coup bemerkt.

Senator Behrendt kündigte eine Überprüfung aller Sicherheitsmaßnahmen in der Vollzugsanstalt an. "Zudem werden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, bis alles aufgeklärt ist." Behrendt verwies darauf, dass es sich bei dem Gefängnis wie bei den meisten anderen in Berlin um sehr alte Bauten handele. "Sie würden so heute nicht mehr gebaut." Auch vor diesem Hintergrund würden in allen Haftanstalten Schwachstellen von externen Fachleuten analysiert.

Die Berliner Polizei hatte rund um das Gefängnis nach den Männern gesucht. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sitzen laut Verwaltung derzeit rund 360 Menschen ein.