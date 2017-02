Tödliches Autorennen in Berlin Verteidiger sehen Mordvorwurf nicht bestätigt

Im Prozess um ein illegales tödliches Autorennen in Berlin hat die Verteidigung ihre Plädoyers gehalten: Aus ihrer Sicht habe sich der Mordvorwurf gegen zwei Raser nicht bestätigt. Die Anwälte eines 27-jährigen Fahrers plädierten auf einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Die Verteidiger eines 25-Jährigen verlangten vor dem Landgericht zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf lebenslange Gefängnisstrafen wegen Mordes plädiert. Das Urteil soll am Montag verkündet werden.

Die beiden Sportwagenfahrer hatten sich laut Anklage ein illegales Rennen auf dem Kurfürstendamm - einer breiten Einkaufsstraße mitten in Berlin - geliefert und tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. Auf diesen Vorwürfen beruht auch die Mordanklage, die bei solchen Unfällen äußerst selten erhoben wird.

Der 27-jährige Fahrer soll bei der Fahrt am frühen Morgen des 1. Februar 2016 etwa 160 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein, als er in einen Jeep raste. Der 69-jährige Fahrer des Geländewagens starb noch am Unfallort. Die Anwälte des 27-Jährigen sagten, ihr Mandant sei davon ausgegangen, "er hätte alles unter Kontrolle". Ein Tötungsvorsatz habe nicht vorgelegen.

Der arbeitslose Hamdi H. war zum Tatzeitpunkt in einem Audi A6 TDI unterwegs, der Türsteher Marvin N. in einem Mercedes AMG CLA 45. Die beiden Angeklagten hätten vor dem Zusammenstoß mehrere rote Ampeln ignoriert. Sie trugen bei der Kollision nur leichte Verletzungen davon.