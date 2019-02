In Berlin soll ein Mann in einem Polizeiauto masturbiert und in Gewahrsam nach den Beamten getreten haben. Später sei er ohnmächtig geworden und habe wiederbelebt werden müssen, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige stand demnach vermutlich unter Drogeneinfluss.

In der Nacht auf Sonntag hatte demnach eine Zeugin die Polizei auf den Mann aufmerksam gemacht, der die Straße entlanggetorkelt sei. Es habe die Gefahr bestanden, dass er in den Verkehr gerate. Da er sich nicht an die Adresse seines Hotels erinnern konnte, habe man ihn zum "Schutz und zur Erhaltung seiner Gesundheit" in Gewahrsam bringen wollen.

Im Polizeiwagen sei der Mann dann zunächst eingeschlafen. Unterwegs soll er jedoch wieder wach geworden sein und laut Polizei masturbiert haben. Als die Beamten ihn aufgefordert hätten, das zu unterlassen, soll er sie beleidigt und ihnen den nackten Po entgegengestreckt haben. In Gewahrsam habe er dann zunächst weiterrandaliert, sei später aber bewusstlos geworden. Die Polizisten hätten Erste Hilfe geleistet und einen anwesenden Arzt hinzugerufen. Dieser habe den Touristen erfolgreich reanimiert.

Der Mann wurde laut Mitteilung in eine Klinik gebracht. In Rettungswagen und Rettungsstelle habe er erneut randaliert. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.