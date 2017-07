Prozess gegen U-Bahn-Treter Die Frage nach der Schuldfähigkeit

Zwei Wochen bevor eine Studentin im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße die Treppe hinuntergetreten wurde, sprachen zwei Frauen einen Berliner Streifenpolizisten an. Sie hatten unabhängig voneinander einen Mann beobachtet, wie er sich im Norden Berlins hinter der Umzäunung eines Müllplatzes postiert, sein Geschlechtsteil entblößt und selbst befriedigt hatte.

Der Polizist, der zufällig vorbeikam, stellte Swetoslaw S. und nahm seine Personalien auf. Trotzdem soll S. wenige Minuten später und hundert Meter weiter noch eine dritte Frau auf ähnliche Art belästigt haben. Diese Zeugin ging einige Zeit später zur Polizei und erkannte auf Fotos Swetoslaw S. als den Mann, den sie mit offener Hose auf einem Wanderweg erblickt hatte - und sagte: "Ist das nicht auch der Treppentreter?"

Sie hatte recht. Als die Frau die Fotos ansah, lief bereits die Öffentlichkeitsfahndung nach Swetoslaw S., weil er in der U-Bahn die arglose junge Frau in den Rücken getreten haben sollte - inzwischen hat er die Tat zugegeben.

Am Landgericht Berlin ging es im Prozess gegen den 28-Jährigen nun allerdings zunächst um den Vorwurf der exhibitionistischen Handlungen. Die Frau, die bei der Polizei die Fotos angesehen hatte, sagte als Zeugin aus. Sie berichtete, Swetoslaw S. habe sein Glied in der Hand gehalten. Sie sei aber nicht mehr sicher, ob der Mann sich damals selbst befriedigt habe.

Deshalb ließ die Kammer diesen Vorwurf fallen. Bei der Höhe des möglichen Strafmaßes dürfte das Swetoslaw S. aber nicht helfen - angesichts der Strafe, die der Tritt auf der Treppe nach sich ziehen dürfte, fällt eine Verurteilung wegen einer exhibitionistischen Handlung nicht ins Gewicht.

Swetoslaw S. sagte, er habe die Frau - das Opfer des Tritts - nicht gekannt. Er habe mit seinen Begleitern vor dem Angriff verschiedene Drogen, darunter Crystal Meth, sowie Alkohol konsumiert. Er habe damals "jeden Tag um die fünf Joints geraucht". Berauscht habe er die "Probleme des Alltags wie keine Arbeit, kein Geld für Miete" vergessen können.

Verteidigung beantragt Ausschluss der Öffentlichkeit

Wichtig für das Urteil dürfte die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten sein, zu der sich ein psychiatrischer Gutachter äußern soll. Alexander Böhle sollte erklären, ob er für den Angeklagten, der vor neun Jahren bei einem Autounfall eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte, anstelle einer Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt eher eine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie oder in einer Entziehungsanstalt empfehlen würde.

Doch bevor der Sachverständige zum Zuge kam, stellte Verteidiger Frank Ulrich den Antrag, die Öffentlichkeit während der Erstattung des Gutachtens auszuschließen. Er begründete dies mit der möglicherweise nicht völligen Schuldfähigkeit seines Mandanten und mit dem Paragrafen 171b des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Dieser ermöglicht einen Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn im Prozess Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich des Angeklagten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung seine schutzwürdige Interessen verletzen würde. In diesem Paragrafen steht aber auch, dass ein Ausschluss nicht erfolgen soll, wenn das öffentliche Interesse an der Erörterung dieser Lebensumstände überwiegt - ein Umstand, der für diesen Prozess zutreffen könnte.

Kopfschmerzen und Unwohlsein beim Angeklagten

Über seinen Antrag, so wünschte es der Verteidiger, solle das Gericht ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten. Die Vorsitzende Richterin Sylvia Busch reagierte - mit der Anordnung einer kurzen Pause.

Während dieser trat eine Frau mit roter Hose und weißem Polohemd in den Verhandlungssaal 700. Die resolute Gerichtskrankenschwester hatte ihren Notfallrucksack dabei. Sie war zu Swetoslaw S. gerufen worden, der plötzlich über starke Kopfschmerzen und Unwohlsein geklagt hatte. Er bekam eine Tablette und die Vorsitzende Richterin, der zugetragen worden war, dass der Angeklagte auf sein Mittagessen verzichtet hatte, mahnte diesen: "Sie müssen beim nächsten Mal etwas essen!"

Beim nächsten Mal, das ist am kommenden Donnerstag. Dann möchte das Gericht ein stattliches Programm bewältigen: Es wird sich zum Ausschluss der Öffentlichkeit positionieren. Es will das psychiatrische Gutachten sowie die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hören.

Und auch das Urteil soll dann fallen.