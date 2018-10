Schüsse auf Streifenwagen Geldtransporter in Berlin überfallen

Die Berliner Polizei ermittelt gegen mehrere unbekannte Räuber. Sie haben laut Polizei gegen 7.30 Uhr in Berlin in der Nähe des Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen und flüchteten anschließend in zwei Autos mit der Beute.

Ein Streifenwagen habe die Verfolgung aufgenommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dieser sei daraufhin von den Tätern beschossen worden. "Glücklicherweise ist dabei niemand verletzt worden", sagte der Sprecher.

Gegen 7:30 Uhr haben Unbekannte in der Schillingstr. einen Geldtransporter überfallen und sind anschließend mit 2 Fahrzeugen und Beute geflüchtet. Auf der Flucht wurde ein Streifenwagen beschossen. Unsere Kolleg. wurden zum Glück nicht verletzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Oktober 2018

Anschließend hätten die Täter auf ihrer Flucht einen Verkehrsunfall verursacht. Daraufhin seien sie von den zwei Fahrzeugen auf einen Wagen umgestiegen und geflüchtet.

Der Geldtransporter steht laut einer Polizeisprecherin noch auf der Alexanderstraße. Die hintere Tür des Kastenwagens sei geborsten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Kriminaltechnikern im Einsatz und riegelt den Bereich großflächig ab.