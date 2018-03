Durchsuchungen Berliner Polizist wegen Korruptionsverdacht verhaftet

Im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen sind in Berlin drei Beschuldigte festgenommen worden - darunter ein Polizeibeamter. Es habe am Morgen Durchsuchungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese dauerten noch an. Laut der Behörde haben die Vorwürfe einen Bezug zum Handel mit Betäubungsmitteln.

Laut "Welt" durchsuchten Beamte des Landeskriminalamts am Morgen 20 Objekte. Wegen der Bewaffnung der Beschuldigten seien Spezialkräfte im Einsatz gewesen.