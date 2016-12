Angriff auf Berliner Obdachlosen Mutmaßliche Täter stellen sich der Polizei

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße haben sich alle sieben Tatverdächtigen der Polizei gestellt. Die Verdächtigen im Altern von 15 bis 21 Jahren hätten sich bei verschiedenen Dienststellen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Teilweise seien die Gesuchten allein, teilweise zu zweit erschienen.

Die Gruppe soll in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann blieb unverletzt, weil Passanten eingriffen. Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht, auf denen die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen waren.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, die Tatverdächtigen werden vernommen.

Laut Polizei wurden Kleidungsstücke des Obdachlosen in Brand gesetzt. Der Mann sei nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten unverletzt geblieben. Ein U-Bahnfahrer sei mit einem Feuerlöscher zu Hilfe geeilt.