Es war erst ihr drittes Treffen. Marvin N. holte Olesya K. mit seinem Auto von zu Hause ab und führte sie zum Essen in ein Steakhaus am Berliner Kurfürstendamm aus. Sie kannte ihn kaum, wusste nicht viel mehr von ihm, als dass er als Türsteher arbeitete. Es war die Nacht auf den 1. Februar 2016. Nach dem Essen zogen sie weiter in eine Shisha-Bar. Marvin N. rauchte Wasserpfeife, Olesya K. trank Cola. Gegen 0.35 Uhr, so erinnert sich die junge Frau, seien sie von dort aufgebrochen. Sie wollte nach Hause. Sie stiegen in Marvins Auto und fuhren los.

Wenige Minuten später starb ein Mensch, einige Tage später wurde Marvin N. festgenommen. Er hatte sich laut Anklage mit seinem Bekannten Hamdi H. gegen 0.40 Uhr auf dem Berliner Ku'damm ein Rennen geliefert.

Hamdi H.s Wagen kollidierte mit einem Jeep. Dessen Fahrer überlebte den Zusammenstoß nicht. Olesya K. saß während des Wettrennens neben Marvin N. im Auto. Am Montag hat sie als Zeugin vor der 32. Großen Strafkammer am Landgericht Berlin ausgesagt. Die 24-jährige Studentin ist Nebenklägerin im Prozess gegen Marvin N., 27, und Hamdi H., 29. Die beiden Männer sind wegen Mordes angeklagt.

DPA Unfallstelle im Februar 2016

Es ist ein schwieriger Prozess, und es ist nicht die erste Hauptverhandlung in der Sache. Der Bundesgerichtshof hob ein erstes, spektakuläres Urteil wegen Mordes auf. Die Karlsruher Richter monierten unter anderem, dass die Richter einen bedingten Tötungsvorsatz nicht ausreichend begründet hatten. Der Prozess begann im August 2018 vor einer anderen Strafkammer von vorn und endete gleich wieder, weil ein Befangenheitsantrag der Angeklagten gegen die Richter Erfolg hatte.

Nun ist die 32. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Matthias Schertz zuständig. Während der Staatsanwalt, die Verteidiger, die Angeklagten, die Nebenkläger und Nebenklagevertreter, selbst der Sachverständige die Zeugin Olesya K. im ersten Verfahren bereits erlebt haben, lernen die Richter sie an diesem Tag erst kennen. Das führt zu Konflikten.

Staatsanwalt Christian Fröhlich rüffelt Verteidiger Rainer Elfferding, er solle der Zeugin nicht mit Aussagen aus der früheren Hauptverhandlung kommen, die die aktuellen Richter nicht gehört haben. Verteidiger Elfferding sagt, er sehe nicht ein, warum er deshalb seine Erinnerung tilgen solle. Richter Schertz geht dazwischen. "Das Problem haben wir kommen sehen", sagt er. Gegebenenfalls müsse der frühere Richter als Zeuge gehört werden.

Prellungen, Lungenquetschung, Platzwunde

Es sei Höhe Adenauerplatz gewesen, kurz nachdem sie in Marvin N.s Mercedes gestiegen seien, als sie den Audi von Hamdi H. erst gehört, dann gesehen habe, berichtet Olesya K. vor Gericht. Er wendete und stand plötzlich neben ihnen. Mitten auf der Straße hielten die Männer an, kurbelten die Fenster runter, wechselten ein paar Worte. An den Inhalt des Gesprächs habe sie keine Erinnerung mehr. Es sei um irgendwelche Typen gegangen, die sie nicht kannte, sagt sie dann. Sie habe ihrer Mutter eine Nachricht geschrieben, dass sie gleich zu Hause sei. Hinter ihnen hätten Autos gehupt. Dann habe der Audi-Fahrer plötzlich Gas gegeben.

"Herr N. war sehr schockiert", sagt die Zeugin. "Warum fährt der wie ein Verrückter?", habe er gesagt. Marvin N. habe zunächst noch an einer, auch an einer zweiten roten Ampel gehalten, bevor auch er losgerast sei. "Nicht so schnell!", habe sie gesagt. Aber sie wisse nicht, ob er sie überhaupt gehört habe. Die Musik sei so laut gewesen, der Motor auch. "Marvin N. hat nichts gesagt, er hat einfach nur Gas gegeben."

Marvin N. habe versucht, Hamdi H. einzuholen. Erst nahe der Gedächtniskirche sei es ihm gelungen. Wenig später knallte es. Hamdi H. stieß mit seinem Wagen erst mit dem Jeep des Unbeteiligten Michael Warshitsky zusammen, dann mit dem Auto von Marvin N. Olesya K. erlitt Prellungen am Rücken, eine Lungenquetschung und eine Platzwunde am Kopf.

Im Video: Illegale Raserei in Berlin

Video ABIX

"Das ging alles so schnell"

Warum Marvin N. auf einmal losgerast sei, könne sie nicht sagen. Wie schnell er gefahren sei, wisse sie nicht mehr. Der Verteidiger von Hamdi H., Peter Zuriel, erinnert sie an eine frühere Aussage, in der sie von einem "Achterbahngefühl" gesprochen habe. Mag sein, sagt Olesya K., dass es mehr als 80 km/h waren. Wieso sie sich heute besser an die Geschwindigkeit erinnern wolle als vor zwei Jahren, als sie noch von Tempo 80 gesprochen habe, fragt der Verteidiger von Marvin N. Sie kenne inzwischen das Gutachten, sagt sie. Demnach soll Marvin N. mit seinem Mercedes bis zu 150, Hamdi H. mit seinem Audi bis zu 170 km/h schnell gewesen sein. Auch die Protokolle ihrer Vernehmungen habe sie zur Vorbereitung gelesen, sagt die Zeugin.

Die wiederholten Auftritte vor Gericht und die Gefahr, dass Zeugen ihre Aussage ihren Kenntnissen aus den Akten anpassen, sind das eine Problem. Ein anderes Problem ist die schwindende Erinnerung an ein Ereignis, das nur ein paar Sekunden dauerte.

"Herr Richter, das ging alles so schnell", sagt Matthias D. Er stand damals an einer Bushaltestelle. Er könne beim besten Willen nicht mehr sagen, ob der Audi oder der Mercedes gerade vorne gelegen habe, als er sie mit weit über Tempo 100 über den Ku'damm habe rasen sehen. Die Autotypen hat er sich gemerkt. Die hohe Geschwindigkeit auch. Viel mehr weiß er heute nicht mehr.