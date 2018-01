Haftanstalt Plötzensee Einer der Berliner Gefängnisausbrecher stellt sich

Ein Ausbrecher aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee ist nach seiner aufsehenerregenden Flucht freiwillig zurückgekehrt. "Einer der vier Entflohenen vom 28.12. hat sich gerade mit seinem Anwalt gestellt", teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit. "Er wird nun in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt."

Seit dem Gefängnisausbruch am Donnerstag fahndet die Polizei mit Hochdruck nach den Ausbrechern. Sie hatten in einem Heizungsraum der Anstalt zunächst den Betonmittelpfosten einer 70 mal 30 Zentimeter großen Lüftungsöffnung an der Außenmauer mit einem schweren Hammer zerschlagen.

Einer der vier Entflohenen vom 28.12. hat sich gerade mit seinem Anwalt gestellt. Er wird nun in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) 2. Januar 2018

Anschließend durchtrennten sie den vom Beton freigelegten Stahl mit einer Flex. Schließlich zwängten sie sich durch die enge Öffnung ins Freie und krochen unter dem Außenzaun der Justizvollzugsanstalt hindurch in die Freiheit.

Am Montag flüchteten dann zwei weitere Gefangene aus Plötzensee im Norden der Hauptstadt. Einer dieser beiden Männer meldete sich noch abends zurück. Zudem war Ende vergangener Woche bekannt geworden, dass sich ein Mann nicht aus dem offenen Vollzug zurückgemeldet hatte.