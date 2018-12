Umstrittenes Ritual Junge stirbt bei Beschneidung in Italien

Bei einer Beschneidung in Italien ist ein kleiner Junge ums Leben gekommen, sein Zwillingsbruder wurde schwer verletzt. Das Ritual habe die Familie, die ursprünglich aus Nigeria stamme, in einem Privathaus in Monterotondo unweit von Rom durchführen lassen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

Laut der Zeitung "Corriere della Sera" war der Junge fast zwei Jahre alt; in anderen Quellen ist von einem Zweijährigen die Rede. Der Junge habe bei dem Eingriff so viel Blut verloren, dass Rettungskräfte bei ihrem Eintreffen nichts mehr für ihn hätten tun können. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.