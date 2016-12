"Dumme Idee" "Besenstielräuber" gesteht Erpressung des FC Bayern

Ein in den Neunzigern als "Besenstielräuber" bekannt gewordener Mann hat zugegeben, den FC Bayern München im Februar erfolglos um drei Millionen Euro erpresst zu haben. "Der Tatvorwurf ist richtig", sagte der 64-Jährige beim Auftakt seines Prozesses wegen versuchter räuberischer Erpressung vor dem Landgericht München I.

"Mir ist es ein Rätsel, wie ich auf so eine dumme Idee kommen konnte, wieder eine Straftat zu begehen", sagte er. Schließlich habe er mehrere Jahre im Gefängnis verbracht und sei geläutert gewesen. "Ich habe diese Zeit offensichtlich verdrängt."

Der 64-Jährige war Anfang 2016 nach eigenen Angaben in einer desolaten finanziellen Lage. Als im Januar 2016 sein Arbeitslosengeld ausgelaufen war, verfügte er über kein Einkommen mehr. "Es ging mir auch um die Altersvorsorge. Man hört so viel von Altersarmut."

Im Februar 2016 schrieb er daher zwei Erpresserbriefe an den FC Bayern, adressiert an den Vorstand. Er forderte eine Million Euro, 1,1 Millionen Schweizer Franken sowie Diamanten. Ihm hätte auch ein Betrag von 250.000 bis 300.000 Euro gereicht, sagte er vor Gericht. Aber da es sich um den FC Bayern gehandelt habe, habe er gedacht, dass er sich mit diesem Betrag lächerlich mache, "dass ich nicht ernst genommen werde".

Sollte der Club nicht zahlen, so bestehe Lebensgefahr für Spieler und Zuschauer, hieß es laut Ermittlungen in dem Erpresserbrief. Doch der deutsche Fußball-Rekordmeister schaltete die Polizei ein.

Der Mann hatte in den Neunzigerjahren 16 Banküberfälle begangen. Dabei hatte er regelmäßig Angestellte in Putzräume gesperrt und die Tür mit einem Besenstiel verrammelt. Dafür wurde er zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung veröffentlichte er 2011 seine Erinnerungen an die kriminelle Karriere als Buch: "Ich war der Besenstielräuber. Mein gescheiterter Traum".