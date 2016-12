Beziehung zu Sexualstraftäter Mutter muss gerichtliche Auflagen hinnehmen

Die Beziehung einer Mutter zu einem aus der Haft entlassenen Sexualstraftäter kann gerichtlichen Auflagen unterliegen. Sie sind im Interesse des Kindes zulässig, wenn eine erhebliche Rückfallgefahr für Kindesmissbrauch besteht. Das geht aus einem nun bekannt gegebenen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hervor.

Im konkreten Fall war der Mann 2000 und 2004 jeweils wegen mehrerer Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden, in einem Fall in Tateinheit mit Vergewaltigung. Ende 2009 hatte er seine Strafe verbüßt und wurde aus dem Gefängnis entlassen. 2012 wurde er nochmals wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften und 2013 wegen Nachstellung verurteilt. Bis Februar 2016 stand er noch unter Führungsaufsicht. Unter anderem war es ihm verboten, Kontakt zu Mädchen und weiblichen Jugendlichen aufzunehmen, wenn deren Eltern nicht dabei waren.

In Freiheit lernte der Mann eine allein sorgeberechtigte Mutter kennen. Mitte 2015 zog diese mit ihrer damals siebenjährigen Tochter und ihrem 13-jährigen Sohn in seine Wohnung ein. Das Jugendamt schritt ein, der Mutter wurde das Sorgerecht teilweise entzogen. Die Tochter wurde bei einer befreundeten Familie und anschließend in einem Kinderhaus untergebracht.

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe erlaubte, dass die Tochter zumindest tagsüber wieder zu ihrer Mutter kann, machte hierfür aber Auflagen. So durfte die Mutter das Mädchen nicht mit ihrem Lebensgefährten allein lassen. Nachts durften Kind und Lebensgefährte sich nicht in derselben Wohnung aufhalten.

Hiergegen klagte die Mutter. Gegebenenfalls könne doch auch der Sohn auf seine Schwester aufpassen, oder sie könne den Aufenthaltsraum der Tochter mit einem Babyphon überwachen, argumentierte sie.

Der BGH wies die Klage nun ab. Gutachter hätten dem Lebensgefährten eine Rückfallwahrscheinlichkeit von 30 Prozent bescheinigt. Die Auflagen seien notwendig und auch geeignet, um das Kind vor schweren Schäden zu schützen. Die Verhältnismäßigkeit sei gewahrt, die Mutter und ihr Lebensgefährte müssten die Auflagen daher hinnehmen.

Dem Bruder sei es nicht zuzumuten, den Aufpasser zu geben. Auch technische Hilfen wie ein Babyphon oder ein Signalton der Kinderzimmertür könnten einen hinreichenden Schutz des Mädchens nicht bewirken, befanden die Karlsruher Richter.

Az: XII ZB 149/16