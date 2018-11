"Das glaubt doch keiner", sagt Simon R. "Dass ein Kollege so was macht." In seiner Stimme schwingt noch immer Fassungslosigkeit. Und auch er konnte es lange nicht glauben. Angefangen hatte alles im Jahr 2016, mit seinen Mineralwasserflaschen. Wie immer standen sie im Pausenraum der Armaturenfirma, in der er seit zehn Jahren arbeitet. Auf einmal war etwas Weißliches zu erkennen gewesen, mehrere Male. Partikel wie in einer Schneekugel, süßlich schmeckte es. Aber was konnte das sein? Erst trank er noch von dem Wasser, dann kippte er es weg. Zu der Zeit ging es auch los mit der Schwäche, die ihn plötzlich überkam.

"Ich hab' mir damals schon überlegt, das prüfen zu lassen", sagt Simon R. an diesem Morgen als Zeuge vor dem Bielefelder Landgericht. Aber erst als er im März 2018 seltsame Krümel auf seinem Pausenbrot entdeckte, mal weiße auf der Marmelade, mal braune auf dem Schinken, kam er auf den Gedanken, sein unerklärliches Nierenleiden, die jahrelange Übelkeit, Magenschmerzen und Schwäche könnten von einer Vergiftung herrühren.

Zu der Zeit hatte Simon R. schon ein Jahr lang den körperlichen Verfall seines Kollegen miterlebt: "Der B. aß sein Butterbrot, dann erbrach er sich, hustete." Er litt unter Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen, Krankenhausaufenthalte, schließlich die Arbeitsunfähigkeit. "Bei mir waren es dann die gleichen Symptome, die mein Kollege ein Jahr vorher hatte", sagt Simon R.

"Der Herr B., der Klaus O. und ich, wir sind immer zu dritt in einer Schicht zusammen gewesen", sagt Simon R. Und nun? Steht Simon R., 27 Jahre alt, kurz vor der Dialyse, sein Kollege Udo B., 57, geht viermal die Woche zur Blutwäsche, ohne Aussicht auf Besserung, und ein Kollege aus der Nebenabteilung liegt seit mehr als einem Jahr im Wachkoma. Und auf der Anklagebank des Bielefelder Landgerichts sitzt mit undurchdringlichem Blick Klaus O., Schlosser, 57 Jahre alt.

"Ich wüsste nicht, was dich das angeht"

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Kollegen seit Jahren vergiftet zu haben, versuchter Mord in drei Fällen, Höchststrafe: lebenslang. Die Frage ist: Warum könnte Klaus O. dies getan haben? Staatsanwalt Veit Walter sagt, O. habe sich am Leid der Kollegen ergötzen wollen. O. selbst schweigt dazu.

"Wie war denn Ihr Verhältnis zu den Kollegen?", erkundigt sich der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann beim Zeugen R. "Zu Herrn B. hatte ich ein sehr gutes Verhältnis", sagt Simon R. "Den Klaus O. habe ich anfangs mal gefragt, was er am Wochenende macht. Da hat er gesagt: Ich wüsste nicht, was dich das angeht." Fortan herrschte Funkstille.

"Gab es denn Konflikte?", fragt der Vorsitzende. "Nein", Simon R. schüttelt den Kopf. "Ich weiß gar nichts von dem. Er hat seine Arbeit gemacht, auch gut. Aber geredet hat er mit keinem. Er war verschlossen. Wir haben das respektiert und ihn in Ruhe gelassen." Streit habe es nie gegeben.

Während Simon R. von seiner Krankengeschichte berichtet, schaut Klaus O. ihn kein einziges Mal an. Früher, sagt R., sei er 18 Kilometer an einem Tag gejoggt. Heute habe er Schwierigkeiten beim Treppensteigen. "Meine Niere ist so geschädigt, nur noch 22 Prozent Funktion, so dass ich wahrscheinlich Dialysepatient werde." Auch eine Transplantation würde keine Hilfe bringen.

Auf dem Großbildschirm im Gerichtssaal sind nun Fotos zu sehen: ein Vollkornbrot mit Schinken, darauf ein dunkelbraunes Pulver, dann eines mit Geflügelfilet, auf dem weißliche Anhaftungen zu erkennen sind - vermutlich Kadmium und Bleiacetat.

In der Nacht schlief er kaum

Simon R. hat die Fotos gemacht, ohne dass O. es mitbekam. In der Nacht, bevor er sich entschloss, mit einem verschmutzten Brot zum Betriebsrat zu gehen, schlief er kaum. "Irgendetwas musste ja vorgefallen sein", sagt er. "Und außer der Putzfrau und O. war niemand im Raum gewesen. Aber es war so ein schwerer Verdacht. Und ich wollte auch keine Panik verbreiten. Es hätte ja was Harmloses sein können. Man vertraut sich ja auch gegenseitig."

Heute ist es Simon R.s Besonnenheit zu verdanken, dass ein Video existiert, das dokumentiert, was geschah, aufgenommen von einer Überwachungskamera, die die Betriebsleitung eigens installierte. Der Vorsitzende drückt auf die Fernbedienung, auf dem Bildschirm sieht man den Pausenraum der Armaturenfirma: Aktenschränke, ein Tisch mit Stühlen, auf einem steht ein Rucksack.

Von rechts taucht Klaus O. auf, mit einem Aktenordner im Arm. Mit ruhigen Bewegungen fischt er aus dem Rucksack eine pinkfarbene Brotdose, öffnet sie, nimmt aus dem Aktenordner ein gefaltetes Stück Papier und streut daraus etwas auf das Brot. Dann steckt er die Brotdose wieder in den Rucksack, stellt den Aktenordner in den Schrank und verlässt den Raum. "Ist das Ihr Rucksack?", fragt der Vorsitzende Simon R. "Ja." - "Und Ihre Brotdose?" Simon R. nickt. "Und das Brot hab ich dann bei der Polizei abgegeben und Anzeige erstattet."

Simon R. wirkt gefasst. Am Ende bittet sein Anwalt Ralph Niemeier ihn, noch etwas über die psychischen Folgen des Giftanschlags zu sagen. Er versuche, zu akzeptieren, was geschehen sei, sagt Simon R. Und auch, dass ihm keine Therapie mehr helfen könne. "Aber der Herr B. und der andere Kollege, der jetzt im Koma liegt, die können sich nicht mehr so am Leben beteiligen, wie sie es sonst gemacht haben."

Damals, 2016, als weißliche Partikel in seiner Wasserflasche schwammen, habe er das auch dem Kollegen B. gezeigt. Der war der Meinung, das Phänomen rühre vielleicht vom Sonneneinfall her. "Ein anderer Kollege hat gemeint, ich soll damit zur Polizei gehen. Das ich das nicht getan hab, werfe ich mir heute noch vor."