Prozess wegen sexueller Nötigung Bill Cosby soll ins Gefängnis

US-Entertainer Bill Cosby ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt worden. Richter Steven O'Neill verkündete am Dienstag in Pennsylvania das Strafmaß für den 81-Jährigen, gegen das dessen Anwälte Berufung einlegen wollen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor fünf bis zehn Jahre Gefängnis für Bill Cosby gefordert. Der 81-Jährige habe keinerlei Reue gezeigt, argumentierte Chefermittler Kevin Steele. Cosbys Verteidiger Joseph Green hatte darauf plädiert, dass der Entertainer seine Strafe im Hausarrest oder in einer Rehabilitations-Einrichtung absitzen dürfe. Er sei zu alt und gebrechlich für den Aufenthalt in einer Haftanstalt.

Etwa 60 Frauen werfen Cosby sexuellen Missbrauch vor, allerdings sind die meisten Fälle verjährt. In dem nun verhandelten Fall geht es um die Vorwürfe von Andrea Constand. Nach ihrer Aussage hatte Cosby sie im Januar 2004 in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht.

Im April hatte eine Jury Cosby wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Bis zur Verkündigung des Strafmaßes durfte der 81-Jährige seine Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen. Außerdem musste er eine elektronische GPS-Fußfessel tragen.

Bei der Anhörung zum Strafmaß in Norristown war es am Montag zunächst um die Frage gegangen, ob Cosby wie von der Staatsanwaltschaft gefordert auf die Liste der gewalttätigen Sexuelstraftäter im Bundesstaat Pennsylvania gesetzt werden soll. Cosbys Anwalt Joseph Green argumentierte, ein solcher Schritt wäre verfassungswidrig und würde seinem Mandanten die Möglichkeit nehmen, seine Enkel zu treffen.