Verfahren wegen sexueller Nötigung Cosby-Prozess offenbar geplatzt

Mehr als 52 Stunden hatten die Geschworenen debattiert. Sechs Tage lang. Dennoch gelang es der Jury im Prozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby nicht, zu einem einstimmigen Urteil zu gelangen. Man habe sich nicht darüber einigen können, ob der Angeklagte die Universitätsangestellte Andrea Constand im Jahr 2004 in seinem Haus mit Drogen betäubt und dann sexuell missbraucht habe.

Dem Richter blieb nichts anderes übrig, als den Prozess für ergebnislos zu erklären. Die Staatsanwälte erklärten daraufhin, man werde den Prozess wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen wieder aufrollen.

Das US-Rechtssystem schreibt die einstimmige Entscheidung der Geschworenen in Strafprozessen zwingend vor. Wird diese nicht erreicht, ist das Verfahren geplatzt. Dies bedeutet, dass der Angeklagte weder freigesprochen noch verurteilt ist. Es besteht aber die Möglichkeit, dass der Fall noch einmal komplett neu aufgerollt wird.

Der 79-jährige Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Da die meisten Anschuldigungen aber verjährt sind, beschränkt sich der Strafprozess in Norristown auf einen einzigen Fall.