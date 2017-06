Prozess wegen sexueller Nötigung Bill Cosby verzichtet auf Aussage

In knappen Worten haben Bill Cosbys Anwälte verkündet, ihr Mandant werde sich im laufenden Prozess nicht zu den Vorwürfen der sexuellen Nötigung äußern. Richter Steven O'Neill stellte Cosby noch einige Fragen, um sicherzustellen, dass er sich seines Rechts, auszusagen, bewusst sei und nicht möglicherweise falsch beraten wurde. Doch Cosby blieb dabei. Er wird sich nicht äußern.

Damit entgeht der Entertainer einem für ihn möglicherweise nachteiligen Kreuzverhör, vergibt aber auch eine Chance, die Jury für sich einzunehmen. Jetzt sollen nur noch die Schlussplädoyers gehalten werden und dann soll das Urteil fallen.

Cosby ist angeklagt, 2004 in seinem Haus nahe Philadelphia seiner Bekannten Andrea Constand zunächst Drogen verabreicht und sie dann sexuell missbraucht zu haben. Das mutmaßliche Opfer Andrea Constand ist nicht die einzige Frau, die derartige Vorwürfe erhebt. Dutzende ähnliche Anschuldigungen wurden in den vergangenen Jahren publik. Cosby soll schon in den Sechzigerjahren sexuell übergriffig geworden sein.

Die Verteidigung hatte nur einen einzigen Zeugen aufgerufen, einen Polizisten, der 2005 die Ermittlungen im Fall Andrea Constand geleitet hatte. Detective Richard Schaffer war einer von insgesamt zwölf Zeugen im laufenden Prozess. Damals wurde keine Anklage erhoben, erst 2015 wurde der Fall wiederaufgenommen.

REUTERS Stand ihrem Mann im Prozess zur Seite: Camille Cosby

Cosbys Anwalt Brian McMonagle betonte, dass Constand auch nach dem mutmaßlichen Missbrauch noch Telefonkontakt mit Cosby gehalten und Interesse an einer Liebesbeziehung mit ihm gehabt habe. Das hatte Constand allerdings immer bestritten. Sie sei von den Drogen so benommen gewesen, dass sie sich nicht habe wehren können.

Cosby könnte bei einem Schuldspruch zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Er hatte stets erklärt, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen.

Setzte Cosby bisher aus Imagegründen auf prominente Begleitung beim Prozess, wurde er an diesem Montag zum ersten Mal von seiner Frau Camille begleitet.

Am Donnerstag tauchten im Prozess Aussagen Cosbys aus dem Jahr 2005 auf, die er seinerzeit gegenüber der Polizei machte. Er habe "niemals wach oder im Schlaf" Sex mit Constand gehabt, sagte er damals über besagten Abend im Januar 2004, berichtete der "Philadelphia Inquirer". Cosby bestreitet die Vorwürfe, für die ihm im Fall eines Schuldspruchs mehrere Jahre Haft drohen.