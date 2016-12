Birmingham 101-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen

Er gilt als einer der ältesten Angeklagten in der britischen Rechtsgeschichte: Ein 101-jähriger Mann ist von einem Gericht in Birmingham wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Dem Mann droht nun eine Haftstrafe. Das Strafmaß soll in der kommenden Woche verkündet werden.

Der ehemalige Lastwagenfahrer soll zwischen 1974 und 1983 zwei Mädchen und einen Jungen in 30 Fällen sexuell missbraucht haben. Eines der Kinder soll zum Tatzeitpunkt gerade einmal sieben Jahre alt gewesen sein.

Der Prozess kam ins Rollen, nachdem zwei der mutmaßlichen Opfer im vergangenen Jahr Anzeige erstattet hatten. Der Missbrauch soll der Anklageschrift zufolge in einer Reparaturwerkstatt auf dem Grundstück des Mannes stattgefunden haben.

Teilweise gestand der Mann die Taten ein. "Ich hatte immer eine Reihe von Kindern um die Garage herum, weil ich ihre Fahrräder repariert habe. Sie kamen von überall", sagte der Mann einem BBC-Bericht zufolge vor Gericht. Die Vorwürfe gegen ihn bezüglich eines kleinen Jungen seien "etwas, das passiert ist". Ein "Monster", wie ihn seine ehemaligen Opfer beschrieben hätten, sei er aber nicht gewesen, sagte der Mann.

Zum Prozess erschien der 101-Jährige mit einem Stock. Die Anhörungen waren während des zweiwöchigen Prozesses auf vier Stunden pro Tag beschränkt worden.