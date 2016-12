Birmingham Gefangene revoltieren - Spezialeinheit im Einsatz

Insassen eines Gefängnisses in Birmingham revoltieren. Wie die private Betreiberfirma der Haftanstalt, G4S, mitteilte, übernahmen Gefangene im Laufe des Freitags vier Trakte der zentral gelegenen Einrichtung.

Die Mitarbeiter hätten die betroffenen Gebäudeteile abgeriegelt und seien in Sicherheit, hieß es in der Mitteilung. Eine Spezialeinheit versuche, mit Hunden und einem Hubschrauber wieder die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen.

Medienberichten zufolge wurde ein Gefängnisinsasse bei den Ausschreitungen schwer verletzt, Akten seien teilweise verbrannt worden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, sagte ein Sprecher des Justizministeriums: "Der Vollzugsdienst kümmert sich um den anhaltenden Vorfall im HMP Birmingham. Der Bereich ist abgeriegelt."

Britische Gefängnisse haben mit großen Problemen zu kämpfen. Mitglieder der Prison Officers Association sagten, die Zahl von Gewalttaten und Suiziden unter den Gefangenen nehme zu.

Bereits im vergangenen Monat hatten rund 200 Gefangene in einer Haftanstalt in Bedford im Süden Englands revoltiert. Wärter hatten ihre Posten verlassen, bevor gerichtliche Anweisungen sie zwangen, an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren.

Die schlechten Bedingungen würden es erschweren, Mitarbeiter zu halten, teilte die Vereinigung der Gefängniswärter mit: "Der Dienst steht vor dem Zusammenbruch."