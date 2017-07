Blutbad bei Schwangeren-Party Unbekannte töten Frau und verletzten Kinder

Es sollte eine Feier für ihr ungeborenes Baby werden: Samstagabend hatte eine Frau in Colerain Township in der Nähe von Cincinnati Freunde zu sich geladen, um ihnen das Geschlecht ihres Kindes zu verraten. Statt einer Party wurde es ein Blutbad. Laut Behörden stürmten zwei Männer um kurz vor Mitternacht das Haus und eröffneten das Feuer auf Gastgeberin und Gäste.

Eine Frau wurde dabei getötet und acht Kinder und Erwachsene verletzt. Unter den Verletzten befindet sich auch die Gastgeberin. In Folge einer Schussverletzung am Bein habe sie ihr Baby verloren, wie die Frau dem TV-Sender WXIX berichtete. Die Gastgeberin ist auch die Mutter der drei verletzten Kinder, die nun in einem Krankenhaus in Cincinnati behandelt werden. Von den fünf verletzten Erwachsenen soll sich eine Person in Lebensgefahr befinden.

Die Polizei von Colerain Township hält sich bislang mit Angaben zu der Tat zurück. Sie sucht zurzeit nach zwei Männern, die schwarze Kleidung trugen, als sie in das Haus einbrachen und die Schießerei begannen. Das Motiv für den Angriff ist bislang unbekannt.