Angriff auf Kinder Polizei Bochum sucht Mädchen mit Messer

Die Polizei in Bochum sucht nach einem etwa 14 Jahre alten Mädchen, das am Samstag drei Jungen mit einem Messer attackiert haben soll. Den Angaben zufolge soll die Auseinandersetzung zwischen den drei Jungen und der mutmaßlichen Täterin mit einem Wortgefecht begonnen haben. In dessen Verlauf soll das Mädchen ein Messer hervorgeholt und es den auf der anderen Straßenseite stehenden Kindern gezeigt haben.

Die Jungs sollen daraufhin davongerannt sein und sich in einer Tiefgarage versteckt haben. Nach einiger Zeit verließen die beiden Zwölfjährigen und der Dreizehnjährige die Garage und wollten nach Hause gehen. Wenige Minuten entfernt begegneten die Kinder dem Mädchen erneut. Dabei soll es plötzlich mit dem Messer zugestochen haben.

Zwei Jungen wurden leicht verletzt

Anschließend flüchtete die etwa 14-Jährige. Sie soll bei dem Zwischenfall ein jüngeres Mädchen im Grundschulalter bei sich gehabt haben.

Bei der Attacke mit dem Messer wurden der Polizei zufolge zwei der drei Jungen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der 12-Jährige blieb zur Beobachtung über Nacht in der Klinik, konnte am Sonntag aber ebenfalls nach Hause.

Die Polizei beschreibt die mutmaßliche Täterin auf ihrer Webseite sehr genau. Demnach soll sie etwa 14 Jahre alt sein und zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß. Sie sei schlank, heißt es weiter, sei augenscheinlich Deutsche und spreche aktzentfreies Deutsch. Als weitere Merkmale nennt die Behörde helle Hautfarbe mit Sommersprossen, gewellte mittellange braune-orangefarbene Haare, die zum Tatzeitpunkt nass gewesen sein sollen.

Das Mädchen trug demnach ein dunkles Sommerkleid und hatte einen schwarzen "Nike"-Rucksack mit der Aufschrift "Kiss my Airs" dabei. Das jüngere Mädchen in ihrer Begleitung soll 1,30 bis 1,50 Meter groß gewesen sein.