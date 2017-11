Mutmaßlicher BVB-Attentäter Sergej W. ab Dezember vor Gericht

Das Dortmunder Landgericht hat die Klage gegen den mutmaßlichen BVB-Attentäter zugelassen. Wie ein Sprecher mitteilte, soll der Prozess gegen Sergej W. am 21. Dezember 2017 beginnen. Ihm wird demnach Mord in 28 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.

W. hatte der Staatsanwaltschaft zufolge im April dieses Jahres drei Sprengsätze neben dem Bus des BVB gezündet, als dieser vom Dortmunder Mannschaftshotel l'Arrivée abfuhr, um Spieler und Betreuer des Vereins zum Champions-League-Viertelfinale gegen den AS Monaco im Dortmunder Stadion zu bringen. Der BVB-Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden dabei verletzt.

Dass es nicht mehr Opfer gab, lag nur daran, dass der Attentäter einen der Sprengsätze falsch deponiert hatte. Der 28-Jährige soll die Tat mit der Absicht begangen haben, mit Börsenspekulationen aus einem fallenden Kurs der BVB-Aktie Geld zu verdienen

Bei den aufwendigen Ermittlungen, an denen zeitweilig mehr als 200 Beamte des Bundeskriminalamts und zwischenzeitlich auch des Generalbundesanwalts beteiligt waren, entdeckten die Fahnder auch deutliche Hinweise darauf, dass Sergej W. nach weiteren Anschlagszielen gesucht haben könnte.

Zudem fanden die Ermittler weitere Hinweise, dass Sergej W. versuchte, den Tatverdacht in Richtung islamistischer Terroristen zu lenken. Kurz nach dem Anschlag waren am Tatort drei wortgleiche Schreiben aufgefunden worden, die Glauben machen sollten, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) stecke hinter dem Bombenanschlag. Diese Schreiben werden inzwischen als falsche Spur W.s gewertet.