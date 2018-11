Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus Wette auf Leben und Tod

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft gibt es auch nach elf Monaten Verhandlung keinen Zweifel - Sergej W. hatte nur ein Ziel: Am Abend des 11. April 2017 ließ er drei selbstgebastelte und mit Metallstiften versehene Bomben detonieren, um aus Habgier die gesamte Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund auszulöschen. Der schwarz-gelbe Bus hatte sich gerade vom Hotel aus auf den Weg zum Champions-League-Spiel gegen Monaco ins Stadion gemacht, als es plötzlich krachte.

Per Funk ließ W. die Sprengsätze explodieren, 65 Metallbolzen jagten durch die Luft, drangen in parkende Autos ein, manche durchschlugen die Fenster des Busses. Die Spieler schrien, einige warfen sich in Todesangst auf den Boden. Ein Geschoss traf einen Handgelenksknochen von Marc Bartra, ein Polizeibeamter, der das Team eskortierte, erlitt ein Knalltrauma. Vor dem Dortmunder Landgericht sagte Abwehrspieler Bartra im Januar: "Ich hatte Angst um mein Leben und dass ich meine Familie nicht wiedersehen würde."

Seit Dezember 2017 wird Sergej W. vor der 39. Großen Strafkammer des Landgerichts der Prozess gemacht. Am Dienstag soll das Urteil fallen. Die Anklage wirft W. unter anderem versuchten Mord in 28 Fällen vor. In seinem Plädoyer forderte Oberstaatsanwalt Carsten Dombert lebenslange Haft für W.. "Alles, was er getan hat, sollte dazu führen, ein größtmögliches Schadensbild herbeizuführen", sagte Dombert.

Sergej W.s Motiv war laut Anklage Habgier. W., so hatten es die Ermittler rekonstruiert, wollte mit dem Anschlag einen Kurs-Sturz der BVB-Aktie herbeiführen. Zuvor hatte er mit Optionsscheinen auf einen sinkenden Kurs des einzigen börsennotierten Bundesligaclubs gewettet; damit hätte er bis zu einer halben Million Euro erlösen können.

Verteidigung bestreitet Tötungsabsicht

Kurz nach Prozessbeginn gestand Sergej W. die Tat. "Ich bedauere mein Verhalten zutiefst", sagte der heute 29-Jährige. Er habe einen Anschlag vortäuschen wollen und dafür die Sprengvorrichtungen "extra so konzipiert, dass keine Personenschäden zu erwarten waren". Diese Darstellung jedoch fiel während des Prozesses nach und nach in sich zusammen.

Zu den Eigenarten des Verfahrens gehörte insbesondere die Strategie der Verteidigung, bei der Beobachter oft nicht mehr sicher waren, ob sie dem Mandanten letztlich mehr schadet als hilft. Schon zum Prozessauftakt hatte Anwalt Carl Heydenreich mit einer Aufsehen erregenden Äußerung klarzumachen versucht, dass sein Mandant keine Tötungsabsicht gehabt habe. "Wenn ein Spieler unbedrängt aus fünf Metern das leere Tor nicht trifft, fragen Sie sich zwangsläufig: Wollte er nicht oder konnte er nicht?"

Der Vergleich löste Empörung aus und brachte vor allem Oberstaatsanwalt Dombert auf. Der Ankläger bezeichnete die Aussagen als "unsäglich" und "zynisch". Heydenreich polterte indes weiter. Er sprach von einer "beispiellosen medialen Vorverurteilungskampagne". Sergej W. könne in Dortmund kein faires Verfahren gemacht werden, "weil sich in keiner deutschen Großstadt die Bevölkerung mehr mit einem Verein identifiziert".

"Solche Bomben sind für einen Laien nicht beherrschbar"

Dass das Gericht der Aussage der Verteidigung folgt, W. habe die Bomben bewusst so gebaut, dass sie keinen größeren Schaden anrichten würden, ist extrem unwahrscheinlich. Im September lieferte ein Gutachter eine klare Bewertung: Es sei sicher nicht auf einen gezielten Plan zurückzuführen, dass die Sprengsätze letztlich nicht ihre volle Wirkung entfaltet hätten. "Solche Bomben sind für einen Laien nicht beherrschbar", sagte der Physiker vom Fraunhofer-Institut. Die Metallstifte hätten durchaus eine tödliche Wirkung haben können. Für W. und seine beiden Anwälte war der Vortrag des Experten ein Rückschlag.

Doch Anwalt Heydenreich ließ sich nicht beirren. Sein Plädoyer nutzte er für einen Rundumschlag, bezeichnete die Ermittlungen des BKA als "vorverurteilend, inkompetent und ignorant". Dem Staatsanwalt warf er eine Herabwürdigung seines Mandanten vor, den Medien eine Bloßstellung, da sie über den Besuch eines Saunaclubs vor und nach dem Anschlag "genüsslich berichtet" hätten. Am Ende forderte er eine Haftstrafe deutlich unter zehn Jahren - wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Während sich sein Anwalt empörte, saß Sergej W. auf seinem Stuhl und blickte die meiste Zeit schüchtern zu Boden. Die beiden psychiatrischen Sachverständigen beschrieben ihn als in sich gekehrte, gehemmte, aber narzisstische Persönlichkeit, die nach Kontrolle, Macht und Dominanz strebe.

W., in Sibirien geboren, siedelte mit 14 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland um. Dort machte er eine Ausbildung zum Elektrotechniker. Offenbar litt W. unter Depressionen und nahm angeblich auch Medikamente. Als seine Freundin ihn schließlich sitzen ließ, sei seine Psyche abermals in schwere Not geraten. W. habe immer wieder mit Suizid gedroht, um die Beziehung zu erhalten. Um Abstand zu schaffen, sei die Partnerin schließlich nach Australien geflüchtet. Danach habe W. keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen, hatte Verteidiger Heydenreich ausgeführt. W. habe sich umbringen und mit dem Anschlag der Familie Geld hinterlassen wollen.

Während des gesamten Verfahrens machte W. nicht viele Worte. Nach dem Plädoyer seines Verteidigers sagte der mutmaßliche Attentäter das, was er auch schon den Spielern gesagt hatte: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen."