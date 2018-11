Urteil gegen Sergej W. Der apathische Attentäter

Sein Kopf ist gesenkt, sein Blick heftet irgendwo auf dem dunklen Holztisch vor ihm. Die Augenlider sind beinahe geschlossen, manchmal scheint es, als würde Sergej W. einfach schlafen. So hat er es elf Monate als Angeklagter in diesem beispiellosen Kriminalfall gehalten, den das Dortmunder Landgericht zu verhandeln hatte. Und dabei blieb er auch, als Richter Peter Windgätter das Urteil gegen ihn verkündete. 14 Jahre muss W. ins Gefängnis, wegen versuchten Mordes in 28 Fällen, gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Sergej W., das schulterlange Haar streng gescheitelt, das Hemd schneeweiß und tadellos gebügelt, schaut noch immer auf den Tisch. "Apathisch, phlegmatisch, so wie wir ihn kennen", wird Staatsanwalt Carsten Dombert später sagen.

"Wir sind erleichtert", sagt Verteidiger Carl Heydenreich anschließend. Immerhin habe eine lebenslange Haftstrafe im Raum gestanden, nun sind es 14 Jahre. Das sei durchaus ein Erfolg.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Sergej W. am 11. April 2017 einen Bombenanschlag auf den Bus des Fußballklubs Borussia Dortmund verübte, um damit Geld zu verdienen. W. hatte zuvor mit hochriskanten Optionsscheinen auf einen Kurssturz der BVB-Aktie gewettet und wollte damit einen sechsstelligen Betrag erwirtschaften.

"Angst und Schrecken"

All die Behauptungen, die der 29-Jährige während des Verfahrens aufgestellt hatte, habe man widerlegen können, erklärte Windgätter. Dass er die drei Bomben mit den Dutzenden Metallstiften nur gezündet habe, um "Angst und Schrecken" zu verbreiten. Dass er sie absichtlich so konstruiert habe, dass niemand zu Schaden kommen würde. All das hat ihm das Dortmunder Landgericht nicht abgenommen. Beim Strafmaß habe man berücksichtigt, dass es letztlich beim versuchten Mord geblieben sei, auch wenn Merkmale wie Habgier und Heimtücke erfüllt seien, betonte der Richter. Dennoch seien die Tötungsversuche nur mit bedingtem Vorsatz erfolgt.

Eine Stunde begründete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer und wurde dabei immer wieder von heftigen Hustenanfällen heimgesucht. Erst ein Lutschbonbon verschaffte Linderung. Windgätter arbeitete sich zunächst an der Biografie des Täters ab, der im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Russland nach Süddeutschland übergesiedelt war. Schule, Ausbildung zum Elektrotechniker mit Auszeichnung, dann Job in Tübingen, Depressionen, Medikamente, gescheiterte Beziehung.

Doch als es endlich um das Motiv ging, blieb Windgätter überraschend blass. Etwas schnoddrig wiederholte er die Erklärung des Verteidigers, dass der immer wieder mit Suizidgedanken ringende W. mit dem Anschlag seiner Familie Geld habe hinterlassen wollen, sollte er eines Tages aus dem Leben scheiden. Daran schien der Richter Zweifel zu haben, die er aber nicht deutlich äußern wollte.

Kaltes Kalkül

Ohnehin verzichtete er auf die große Geste, das mahnende Wort. Kein Appell, kein Erklärungsversuch des moralischen Abgrunds, der sich zweifelsohne auftut, wenn jemand aus rein wirtschaftlichem Kalkül Menschen in den Tod befördern will. Dabei betonte der Vorsitzende noch, dass es für das Gericht mithin beeindruckend gewesen sei, die betroffenen Akteure des BVB vor Gericht "hautnah" zu erleben. Nicht etwa, weil es prominente Spieler gewesen seien, sondern um zu sehen, wie Profis ihr Gefühlsleben beschreiben, wenn nach solch einer Tat von ihnen verlangt wird: "Zieh' deine Schuhe an, morgen Abend geht es weiter." Das müsse man auch erstmal verstehen.

DPA BVB-Mannschaftsbus nach dem Anschlag (Archiv)

Der Verein zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. "Uns war es wichtig, dass das Gericht auf versuchten Mord erkennt", sagte BVB-Anwalt Alfons Becker. Verteidiger Heydenreich hatte die Tötungsabsicht seines Mandanten bis zuletzt bestritten und eine Strafe von deutlich unter zehn Jahren gefordert. "Ich bin froh, dass die Verteidigung mit ihrer Strategie nicht durchgekommen ist", sagte Staatsanwalt Dombert, der eine lebenslange Haftstrafe gefordert hatte. Eine Niederlage aber seien die verhängten 14 Jahre nicht.

Ob Sergej W. das Urteil akzeptieren wird, ist noch unklar. "Wir müssen jetzt in Ruhe mit ihm sprechen und dann sehen, ob Revision in Frage kommt", sagte Verteidiger Heydenreich.